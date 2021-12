Günümüzde oynadığımız oyunların her biri farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Her oynadığımız oyun bir şekilde hikayesi, oynanışı veya farklı bir özelliği ile biz oyuncuları etkilemeyi ve aynı zamanda eğlendirmeyi başarıyor.

Bazı oyunlar ise oynanış mekanikleri ile oyuncuyu adeta gerçek bir büyücü gibi hissetmesini sağlıyor. Bunun gibi oyunlar çok yaygın olmasa da her birinin kendine has oynanış tarzıyla özel oyunlar olmayı başarıyorlar.

Popülarite açısından ne kadar yüksek de oldukları tartışılır bir konu olsa da değişik bir oyun tarzı arayanlar için denenmesi gereken bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz.

Büyü sistemiyle mest eden oyunlar:

Noita

Magicka 2

Avencast: Rise of the Mage

Wizard of Legend

Mage of Mystralia

Spellbreak

Lichdom: Battlemage

In Verbis Virtus

CodeSpells

Fizik motorunu en dibine kadar kullanın: Noita

Noita’da oyunun fizik motoruyla tamamen simüle edilmiş bir çevrede salıverilmiş bir cadı olarak oynuyoruz. Odunları ve sarmaşıkları yakabilirsiniz veya taşları ufalayabilirsiniz. Özellikle suların akışı ve havuz oyunda büyük bir önem taşıyor çünkü oyunun genel oynanışı çeşitli hazır ve özel büyüler kullanarak çevreyle etkileşiminize dayanıyor.

Büyü birleştirmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı: Magicka 1-2

Magicka genel anlamda oldukça şık bir büyü sistemine sahip. Kullanabileceğiniz 8 temel büyü mevcut ve bu temel büyüleri birbirleriyle kombinleyerek çok daha güçlü ve farklı büyüler ortaya çıkarmanız mümkün. İşin daha da eğlenceli kısmı ise yaptığınız büyüler ile kendinize veya arkadaşlarınıza da zarar verebilmeniz. Bu yüzden patlayıcı büyüler yaparken kendinizi koruduğunuzdan emin olun.

Büyü yapmanın yeni bir boyutu: Avencast: Rise of the Mage

Avencast: Rise of the Mage, 2007 yılında aksiyon rpg oyun türünde büyü yapma konusunda bazı kendine has fikirleri olan bir oyundu. Kısayol çubuğuna bir sürü yeteneği doldurmak yerine, dövüş oyunu oynarmış gibi belirli kombinasyonlarla büyü yapmanıza olanak sağlıyordu. Tabii ki oyunun temeli büyü üzerine kurulu olduğu için sırayla kısa yol tuşlarına basmaktan daha etkili ve eğlenceli bir fikirdi bu.

Hızlı ve akıcı ama aynı zamanda ölümcül: Wizard of Legend

Wizard of Legend, pixel-art, rogue-like ailesinin üyelerinden biri ve karakterinizin sahip olduğu her şey büyüden ibaret. Wizard of Legends’ta büyü yapmak özellikle karmaşık olan bir durum değil: Tuşa bastığınız gibi büyüyü yapıyorsunuz. Oyunun gerçekten etkileyici olan kısmı sahip olduğunuz birçok büyüyü doğru zamanda kullanıp doğru yere nişan almakta yatıyor. Birçok yeteneğin bekleme süresi var ve oyun rogue-like olduğu için kaçmanız, zıplamanız veya atılmanız gerektiği anlarda büyü yapamamak, ölüm ve yaşam arasında gidip gelmenizi sağlıyor.

Gerçek bir büyücü gibi hissedin: Mage of Mystralia

Mage of Mystralia arkadaş canlısı görüntüsü ve şirin grafikleriyle gözünüzü boyuyor fakat buna aldanmayın. Büyü sistemi oyunu kompleks yapan özelliklerinden biri. Kullandığınız büyüler, büyü faktörlerinin düzenlediği özel bir yetenek ağacı üzerinden inşa ediliyor. Bir nedenden ateş topunuzun sola doğru eğilmesini istiyorsanız yapabilirsiniz veya sihirli kalkanınızın okları yansıtmasını ve çarpma noktasında ateş topu patlaması oluşturmasını istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Oyundaki en büyük sınırınız mana kaynağınız ve hayal gücünüz.

Sadece büyülerinizi konuşturduğunuz bir Battle royale: Spellbreak

tek kişilik veya co-op oyunlardan sıkıldıysanız ve biraz insanları havaya uçurmak istiyorsanız Spellbreak aradığınız tat olabilir. Spellbreak büyü bazlı bir Battle royale oyunu. Birçok farklı elemental eldivenler ile elde ettiğiniz büyüler sayesinde bütün sinirinizi ve stresinizi rakip oyunculardan çıkarabilirsiniz. İlk bakışta çok etkileyici gözükmese de kullandığınız eldivenlerdeki büyüleri kombinlemeye başlayınca işler oldukça keyifli bir hal alıyor.

Büyü yapmayı ilk elden tecrübe edin: Lichdom: Battlemage

Lichdom: Battlemage, birinci şahıs nişancı ve güçlü sihirleri bir araya getiriyor. Herhangi bir anda öğeler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan üç (totalde 8) işarete erişiminiz oluyor ve her biri farklı türde 3 büyü ayarlamanıza imkan sağlıyor. Sahip olduğunuz işaretleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak, güçlü ışınlar, büyük alanlı büyüler, tuzaklar vb. birçok büyü emrinize amade oluyor. Bunların hepsinin altında birtakım kompleks büyü sistemi yatıyor. Yıkıcı bir kombo yaratıp herşeyi dümdüz edebilir veya kendinize rahat nefes aldıracak daha güvenli büyüleri birbirine katabilirsiniz.

Kelimelerin gücünü konuşturun: In Verbis Virtus

In Verbis Virtus, gerçek hayatta kelimelerin gücünü konuşturarak büyü yapabildiğiniz bir oyun. Oyunda keşfedilecek oldukça fazla bilgi var, özellikle de büyülerinizi yapmak için kullandığnız gizli dil: Maha’ki. Normal koşullarda bu kelimeleri hatırlamak kolay olsa da üzerinize bir ton yaratık koştururken hatırlamak biraz daha çetrefilli olabiliyor.

Kod yazarak büyü yapmayı öğrenin: CodeSpells

CodeSpells, sihir sistemi bir nevi meta olan oyunlardan bir tanesi. CodeSpells, yaptığınız büyülerin kodlama aracılığıyla hayata gelmesini sağlayan bir oyun. Yaptığınız büyülerin nasıl şekilleneceğini tamamen kodlar aracılığıyla oluşturabiliyorsunuz. Yaratıcılığınızı konuşturabiliyor oluşunuzun yanı sıra insanlara basit kodlama işlevlerinin nasıl çalıştığını göstermesi de bonus oluyor. Oyun uzun süredir erken erişimde olmasına rağmen yapımcı ekip oyun üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Şu anki durumunda yapabileceğiniz şeylerin bir nebze sınırı olsa da ilerleyen zamanlarda oldukça başarılı olacak gibi gözüküyor.