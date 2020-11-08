Android SoC Üreticileri, 1+3+4 Mimari Tasarımına Geçecek

Ortaya atılan yeni iddialara göre büyük Android SoC üreticilerinin tamamı, amiral gemisi ve orta segment işlemcilerinde 1+3+4 mimari tasarımını kullanacak. İddiaya göre bu mimari tasarımın benimseneceği yongaların üretimi ise önümüzdeki sene başlayacak.

Gizchina'nın popüler bir Weibo kullanıcısından aktardığı bilgiye göre, önümüzdeki sene Android akıllı telefon işlemcilerinde, daha doğrusu işlemcilerin mimarilerinde bir değişim yaşanacak.

Ortaya atılan iddiaya göre önümüzdeki sene Qualcomm Snapdragon, HiSilicon Kirin, Samsung Exynos ve MediaTek Dimensity'nin ana amiral gemisi ve orta segment yongaları 1+3+4 mimari tasarımını kullanacak.

Yeni mobil işlemcilerde 1+3+4 mimari tasarımı kullanılacak

Söylentilere göre Qualcomm'un yeni amiral gemisi yongası 1+3+4 seki çekirdek tasarımını kullanacak. Dağılım ise şu şekilde gerçekleşecek: 1 adet 2,84 GHz ultra geniş çekirdek, üç adet 2,42 GHz A78 çekirdek ve dört adet 1,8 GHz A55 çekirdek. Bu mimari tasarımın, Qualcomm'un bu sene aralık ayında çıkaracağı düşünülen Snapdragon 875 işlemcisinde kullanacağı tahmin ediliyor.

İlk başlarda ARM Cortex-X1 çekirdeğinin bu jenerasyonda sadece Snapdragon 875 tarafından kullanılacağı iddia edilmişti. Ancak daha güvenilir kaynaklardan bazıları Samsung Exynos 2100'de de ARM Cortex-X1 mimarisinin kullanılacağını dile getirmişti. Ayrıca Exynos 2100'de 14 grafik çekirdekli ARM Mali-G78 GPU da bulunacak. Exynos 2100'ün performansı merakla bekleniyor.

MediaTek Dimensity ve Huawei HiSilicon Kirin işlemcilerle ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak her ne olursa olsun bu üreticilerin de en üst seviyeye oynamaya devam edeceği düşünülüyor. Şu an mobil platform pazarında dört büyük oyuncu bulunuyor ve bunların hepsi, en yeni teknolojiler kullanarak rekabeti daha da sertleştirmeye hazır. Bu tür rekabetlerde kazanan tarafın da genellikle tüketiciler olduğunu belirtmekte fayda var.