Qualcomm'un 2 Aralık'ta tanıtacağı amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875, bugün AnTuTu sonuçlarıyla karşımıza geldi. İşlemci, elde ettiği skorla hem geçmiş nesli hem de güncel rakiplerini ezmeyi başardı.

İşlemci devi Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875'i 2 Aralık günü tanıtmak üzere hazırlıklarına devam ediyor. Snapdragon 865'ten daha iyi bir performans sunacak olan Snapdragon 875, bugüne kadar pek çok kez performansıyla ortaya çıkmıştı.

Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga seti, işlemci sektöründe kendisine rakip olan çoğu yonga setini ezmeyi başarmıştı. Yonga setinin sunacağı performans bugün yeniden gözler önüne serildi. Qualcomm Snapdragon 875, fazlasıyla iyi bir skorla AnTuTu üzerinde gözüktü.

Qualcomm, bir nesille %25 performans artışı yaşadı:

AnTuTu performans testinde gözüken skora göre Snapdragon 875, 874.868 skor elde etmeyi başardı. Şirketin bir önceki amiral gemisi olan Snapdragon 865 ise aynı testte 663 bin skor almıştı. Yani Qualcomm, yalnızca bir nesil ilerlemeyle sunduğu performansı %25 oranında artırdı.

Qualcomm'un yeni nesil yonga setiyle birlikte elde ettiği gelişme sektörde oldukça az görülmekte. Şirketin bir nesille böylesine bir gelişme yaşamasının en büyük nedenlerinden birisi muhtemelen yeni transistörler arasındaki mesafenin en aza indiği 5 nm'lik üretim sürecinin kullanılması. Qualcomm, Snapdragon 865'te 7 nm üretim süreci kullanmıştı.

Yine de sektörde 5 nm üretim sürecine geçiş yapan diğer şirketlere baktığımızda Qualcomm'un daha iyi bir performans sunduğunu görebiliyoruz. Apple'ın 5 nm mimarisiyle ürettiği A14 Bionic yonga seti, iPhone 12 modelinde Snapdragon 865 ile eş düzeyde yalnızca 560.000 skor elde etmişti.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin amiral gemisi yonga seti Kirin 9000 de 5 nm üretim sürecinden geçen bir diğer işlemciydi. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarında görmeye başladığımız ve göreceğimiz işlemci, AnTuTu'nun aynı testinde 696.000 skora ulaşmıştı.