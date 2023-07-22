Hepimizin günlük hayatta yön bulmak ve varmak istediğimiz yere gitmek için kullandığımız GPS (Küresel Mevkilenme Sistemi), büyük depremleri 2 saat öncesinden tespit etmek için kullanılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin acılarını hala taşıyoruz. Keşke olmasaydı tabii ki ancak doğal afetlere maalesef engel olamıyoruz. Ancak bu doğal afetleri öncesinden tespit edebilme olanağına sahip teknolojiler geliştirebiliyoruz.

Bu konudaki gelişmelerden biri, gelecek depremler için içimize su serper nitelikte. Bilim insanları, GPS teknolojisini kullanarak 7 ve üstündeki büyüklükteki depremleri önceden tespit edebilen bir sistem geliştirdiler.

Depremleri 2 saat öncesinden tespit edebiliyor

Her ne kadar volkanik patlamalar için var olsa da büyük depremler için net bir önden haber veren bir sinyal seti bugüne kadar geliştirilmemişti. Bilim insanları, öncü bir sinyal bulmak için 7 ve üzeri büyüklükteki 90 farklı depremden önceki yüksek hızlı GPS zaman serilerini analiz etti.

Bu büyük depremler meydana gelmeden yaklaşık 2 saat önce gürültüden yükselen ince bir sinyal gözlemlediler. Bu çalışma, daha yoğun ve daha yüksek hassasiyetli enstrümantasyon ile bu öncü aşama için fay izlemeyi mümkün kılabilir.

Bu ince sinyali ise toplamda 3026 GPS verisi analiz ederek tespit ediyorlar. Bu sayede 2 saat önceden deprem olacak bölgeyi boşaltma imkanları oluyor. Dilerseniz çalışmanın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.