Görünce "Yok Artık!" Diyeceğiniz, Bugüne Kadar Üretilmiş En Tuhaf Telefonlar

Telefonlar, tarih boyunca çok ilginç tasarımlarla karşımıza çıktı. Biz de görünce "Yok Artık!" diyeceğiniz en tuhaf telefon tasarımlarını sizler için derledik.

Günümüz akıllı telefon pazarına baktığımızda, tasarımların büyük ölçüde birbirine benzediğini görüyoruz: Büyük bir dokunmatik ekran, ince bir çerçeve ve arkada birkaç kamera. Ancak sektör her zaman bu kadar "sıkıcı" değildi. Özellikle geçmiş yıllarda, şirketler bir telefonun ne olabileceğine dair sınırları zorlayan, bazen dâhiyane bazen de gülünç tasarım denemelerine imza attılar.

Biz de bu içeriğiğimizde bugüne kadar piyasaya sürülmüş en ilginç telefon tasarımlarından bazılarını sizler için derledik. Bu cesur tasarımları görünce “Neden böyle bir şey yapmışlar” diye sorgulayacaksınız. Gelin lafı çok uzatmadan listemize geçelim.

Tuhaf tasarımlı telefonlar

Nokia N-Gage

YotaPhone

Nokia 7280

Siemens Xelibri 6

LG Wing

ZTE Axon M

2003 yılında piyasaya sürülen N-Gage, cep telefonu ile el konsolunu (Game Boy Advance'e rakip olarak) birleştirmeyi amaçlayan iddialı bir cihazdı. Fikir kâğıt üzerinde harikaydı: Hem telefonunuz hem de taşınabilir oyun konsolunuz tek bir cihazda olacaktı.

Ancak N-Gage'in tuhaflığı, bu fikri uygulama biçiminde yatar. Birini aramak veya bir aramayı cevaplamak için telefonu kulağınıza "yanlamasına" tutmanız gerekiyordu. Zaten başlı başına görünümü de oldukça garipti. Cihaz, hiç tutmadı ve 2005 yılında üretimi sonlandı.

YotaPhone

Rus üretici Yota'nın YotaPhone ismini verdiği bu cihaz, görüp görebileceğiniz en eşsiz tasarımlardan birine sahipti. 2013'te piyasaya sürülen Android bir cihaz olan YotaPhone'da 1 değil 2 ekran vardı. Evet, hem ön taraf hem de arka tarafta ekran kullanıldı. Önde renkli LCD ekran, arkada ise monokrom bir ekran vardı. Ancak arka ekran, kullanıcıların kafasını karıştırdı ve pek tutmadı. Birkaç yıl sonra cihaz üretimden kaldırıldı.

Nokia 7280

"Ruj telefon" olarak da bilinen Nokia 7280, 2000'li yıllarda ne kadar cesur tasarımların yer aldığının bir başka göstergesi. Cihaz, geleneksel bir telefondan çok, fütüristik bir MP3 çalara veya bir ruja benziyordu. Bir tuş takımı yoktu. Numara çevirmek veya bir şeyler yazmak için iPod'un tekerleğine benzer döner kısmı kullanmanız gerekiyordu. Tasarımıyla tarihe geçse de Nokia 7280, öyle çok ilgi gören bir model hiçbir zaman olamadı.

Siemens Xelibri 6

Baktığınızda telefon mu yoksa pudra kutusu mu olduğunu anlayamadığınız Siemens Xelibri 6, 2003 yılının sonlarında duyurulmuş ve tasarımıyla dünyada yankı yaratmıştı. Cihaz, direkt olarak pudra kutularına ve kompakt aynalara benzeyecek şekilde tasarlandı. Kapağı açtığınızda sizi küçük bir ekran ve ayna karşılıyordu. Maalesef kullanıcılar bu tasarımı hiç sevmedi ve sonuç tam bir fiyasko oldu. Sadece 5-6 ay sonra telefon iptal edildi.

LG Wing

LG telefonlar bir zamanlar oldukça popülerdi. İşte bu dönemlerde de şirket, Wing ismi verilen çok tuhaf bir cihaz tanıttı. 2020'de tanıtılmasıyla nispeten daha yeni bir cihaz olan LG Wing, döner bir mekanizmaya sahipti. Ana ekranı 90 derece yatay olarak kaydırdığınızda, altından daha küçük, kare bir ikinci ekran çıkıyor ve cihaz "T" şeklinde bir form alıyordu. Amaç, çoklu görev imkânı sunmaktı. LG'nin 2021'de telefonlardan çekilmesiyle bu ilginç cihaz da tarihe karıştı.

ZTE Axon M

Katlanabilir telefonlar daha piyasada yokken ZTE, bu tuhaf ürünle karşımıza çıktı. Axon M cihazı, "2 ekran mı yoksa 2 ayrı telefon bir arada mı?" sorusunu sorduran bir cihaz. Bir nevi günümüzdeki katlanabilir telefonlara ilham olan modellerden biri diyebiliriz. Yenilikçi bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz ancak menteşesi gerçekten tuhaftı ve kullanıcılar tarafından hiç sevilmemişti.

Bugüne kadar çıkmış en tuhaf tasarımlı telefonlardan bazılarına birlikte göz attık. Bu cihazlardan bazıları, gelecekteki telefonlara ilham verirken bazıları "Ne gerek vardı?" dedirtiyor. Peki sizin en ilginç bulduğunuz hangisi? Bunlar arasına ekleyebileceğiniz telefonlar var mı?