Sosyal medyada Nevşehir Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesapları arasında geçen yazışma büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Nevşehir Belediyesi'nin "Büyüyünce ne olacaksın? Büyükşehir Belediyesi" paylaşımı, kullanıcılar tarafından epey beğenildi ve retweet edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise Nevşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu paylaşıma karşılık "Spoiler vermek isterdik fakat heyecanı kaçıyor" paylaşımında bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu paylaşımın ardından ise Nevşehir Belediyesi, “23 Nisan'da yer değiştirelim mi?” cevabını verirken Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Sizi kıracağımıza fındık kırarız, tamamdır anlaştık” cevabını verdi.

Sosyal medyada Nevşehir ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinin yapmış olduğu paylaşımlar, çok kısa sürede binlerce sosyal medya takipçisi tarafından yüksek beğeni sayısına ulaştı.