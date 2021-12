Ay’a Ayak Basan İkinci İnsan Buzz Aldrin Kimdir?

Apollo 11 görevi kapsamında 1969 yılında Ay’a ayak basan ilk insan Neil Armstrong’u hepimiz tanıyoruz. Ancak onun hemen arkasından Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’i pek bilmiyoruz. Pixar karakteri Buzz Işık Yılı’na da ilham veren Buzz Aldrin kimdir gelin yakından tanıyalım.

Neil Armstrong, ‘Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım.’ diyerek 1969 yılında Apollo 11 görevi kapsamında Ay’a ayak basan ilk insan oldu. Ancak uzay aracının içinde onunla birlikte iki mürettebat daha vardı; Michael Collins ve Buzz Aldrin. Michael Collins kontrol sağlamak için araçta kaldı ama Buzz Aldrin, Armstrong’un hemen ardından Ay’a ayak basan ikinci insan oldu.

Maalesef her zaman böyledir, ikinciler hatırlanmaz. Ancak zaten Ay’a ayak basan bir avuç insan varken bunlardan ikincisi olan Buzz Aldrin’i bilmemek olmaz. Usta bir savaş pilotu olan Aldrin, NASA’da görev yapıp Ay’a ayak bastıktan sonra da uzay araştırmalarına katkı sağlamaya devam etmiştir. Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin kimdir, gelin biraz daha yakından inceleyelim.

Kore Savaşı’nda görev yapmış bir pilot:

Tam adı Edwin Eugene Aldrin Jr. olan Buzz Aldrin, 20 Ocak 1930 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinin Montclair şehrinde doğdu. 1951 yılında New York West Point’te bulunan Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin hemen ardından Hava Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yapmaya başladı.

Buzz Aldrin, 1950 - 1953 yılları arasında yaşanan ve bugün ülkenin Kuzey ve Güney olarak iki ayrı devlet şeklinde yönetilmesine neden olan Kore Savaşı’nda Seul’de bulunan 51. Avcı Kanadı’nda görev yapmak üzere Kore’ye gönderildi. Savaş boyunca North American F-86 Sabre uçağını kullanarak toplam 66 muharebeye katıldı ve iki MiG-15 uçağını düşürdü.

Kore Savaşı sonrasında Buzz Aldrin, o dönem Doğu ve Batı olmak üzere iki farklı devlet tarafından yönetilen Almanya’ya görev yapmak üzere gönderildi. Batı Almanya’da görev yaptığı sırada uzay merakı giderek artmaya başladı. Uzay araçları hakkında yaptığı çalışmalar, ona NASA’nın yolunu açtı.

Buzz Aldrin NASA’ya kabul ediliyor:

Batı Almanya’da görev yaptığı sırada uzay araştırmalarını hızlandıran Buzz Aldrin, doktora derecesi almak için bir tez yazdı. 1963 yılında yazdığı doktora tezinin konusu yörünge mekaniği üzerineydi. Massachusetts Institute of Technology'de yazdığı bu tez sayesinde aynı yıl Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından astronot olarak seçildi.

Buzz Aldrin direkt olarak Ay’a gitmedi. Zaten Apollo 11 mürettabatının daha önce en az bir uzay görevine çıkmış olması gerekiyordu. Aldrin, 11 Kasım 1966 tarihinde Gemini 12 görevi kapsamında uzaya çıktı. Uzayda 4 gün geçiren Buzz Aldrin, bu süre kapsamında 3 kez uzay yürüyüşü yaptı. Artık Ay’a gitmek için hazırdı.

Apollo 11 Ay’a gidiyor:

16 Temmuz 1969 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaleti’ndeki Kennedy Uzay Merkezi'nden içinde Komutan Neil A. Armstrong, Komuta Modülü Pilotu Michael Collins ve Ay Modülü Pilotu Edwin Eugene Aldrin Jr. olan Apollo 11 aracı Ay’a gitmek üzere yola çıktı. Bu uçuş, Ay yüzeyine yapılan ilk insanlı uzay görevidir.

20 Temmuz 1969 tarihinde önce Neil Armstrong Ay’a ayak basan ilk insan, hemen ardından Buzz Aldrin Ay’a ayak basan ikinci insan oldu. İkili, Ay yüzeyinde 2 saat boyunca kaya örnekleri topladı, testler yaptı ve fotoğraflar çekti. Michael Collins’in başarılı pilotluğu ile Apollo 11 aracı ve mürettebatı 24 Temmuz 1969 tarihinde sağ salim Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı.

Aldrin adını resmen Buzz Aldrin yapıyor:

Dünya’ya döndükten kısa bir süre sonra 1971 yılında Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’dan emekli olan Aldrin, Havacılık ve Uzay Araştırma Pilot Okulu'nda komutan olarak görev yapmaya başladı. 1972 yılında buradan da emekli olan Aldrin, ömrü boyunca takma adı olan Buzz’ı 1988 yılında resmen adına ekleyerek Buzz Aldrin oldu.

Buzz Aldrin 1973 yılında Return to Earth ve 2009 yılında Magnificent Desolation: The Long Journey Home from the Moon isimli iki otobiyografik roman yazarak Ay yolculuğunu anlattı. Bunlarla beraber içlerinde çocuk kitabı da olan birkaç eser daha kaleme alan Aldrin, 1998 yılında uzay çalışmalarının genişletilmesini teşvik amacıyla kar amacı gütmeyen bir vakıf olan ShareSpace Foundation’ı kurdu. Kendisi şu an emekliliğin tadını çıkarıyor.

Pixar karakteri Buzz Işık Yılı:

Disney Pixar tarafından yapılan efsane animasyon serisi Toy Story’deki baş karakterlerden birinin adı Buzz Lightyear yani Buzz Işık Yılı’dır. Pixar, uzay kahramanı olan kurgusal bir karaktere gerçek bir uzay kahramanı olan Buzz Aldrin’in adını vererek dikkat çeken bir saygı duruşunda bulunmuştur.

Apollo 11 görevinde Neil Armstrong’un hemen ardından Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin kimdir sorusunu yanıtladık ve uzay tarihimizin bu önemli kahramanın hikayesini anlattık. Uzaya çıkıp Ay’a ayak bile bassan ikinci olmak her zaman zordur.