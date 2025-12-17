Tümü Webekno
BYD, Avrupa'ya Özel İlk Otomobili "Dolphin G"yi Duyurdu: Peki Neler Sunacak?

BYD, Avrupa pazarına özel "Dolphin G" isimli bir otomobil üreteceğini duyurdu. Türkiye'ye gelmesi muhtemel otomobil, B segment hatchback olarak karşımıza çıkacak. Peki bu otomobil neler sunacak? Ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli otomobil devi BYD'den Avrupa pazarına özel bomba bir hamle geldi. Şirket, "Dolphin G" olarak isimlendirdiği yeni bir fişli hibrit otomobil duyurdu. B segmentinde küçük bir hatchback olarak karşımıza çıkacak otomobil, büyük olasılıkla Türkiye pazarına da gelecek.

BYD, Dolphin G'nin teknik özelliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre bu otomobilde ATTO2 DM-i'nin motoru kullanılabilir. 1.5 litrelik hibrit ünite, toplamda 259 beygir gücü üretiyor ve kabaca 90 kilometreye kadar tam elektrik menzili sunabiliyor.

BYD'nin Avrupa pazarına özel ilk otomobili olacak!

Başlıksız-1

BYD'nin üst yöneticilerinden Stella Li tarafından yapılan açıklamaya göre Dolphin G, firmanın Avrupa pazarına özel olarak sıfırdan tasarladığı ilk otomobil olacak. Firmanın çalışmaları söylendiği gibi olursa Dolphin G, Türkiye'de de çok sevilecek diyebiliriz. Zira ülkemizde Avrupa'da üretilen otomobillerin ne kadar yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz.

Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilen BYD SEAL U Alınır mı? İşte Donanımı, Fiyatı ve Özellikleri! Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilen BYD SEAL U Alınır mı? İşte Donanımı, Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Dolphin G'nin fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobil, çok büyük olasılıkla Macaristan'da kurulan fabrikada üretilecek. Peki BYD'nin Türkiye'deki fabrikasında üretim ihtimali var mı? Bu konuyla ilgili en ufak bir gelişme olmadığını özellikle vurgulayalım.

