BYD, elektrikli bir uçan araba geliştirdiği iddialarını yalanladı

BYD, “elektrikli uçan araba geliştiriyor” söylentilerini net bir dille reddetti. Şirket, odağının hâlâ elektrikli otomobiller ve batarya teknolojileri olduğunu açıkladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

BYD, son günlerde sosyal medyada ve teknoloji basınında dolaşan “elektrikli uçan araba” iddialarına açıklık getirdi. Şirket, böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ve ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İddiaların, BYD’nin farklı teknoloji şirketleriyle olan iş birliklerinin ve bazı patent söylentilerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uçan araba fikri son yıllarda yeniden popülerleştiği için, BYD gibi büyük bir markanın adı bu tür projelerle kolayca anılabiliyor.

BYD cephesine göre şirketin ana odağı değişmiş değil. Elektrikli otomobiller, batarya teknolojileri ve şarj altyapısı hâlâ öncelik konumunda. Uçan araba projeleri ise regülasyon, güvenlik ve maliyet sorunları nedeniyle şimdilik daha çok konsept aşamasında kalıyor.

Bu açıklama, otomotiv dünyasında beklentilerin gerçekçi tutulması açısından önemli. En azından şimdilik BYD’nin gökyüzüne değil, yollara odaklandığı netleşmiş oldu.

