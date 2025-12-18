BYD'de Gümrük Sorunu Patladığı İddia Edildi: Teslimat Yapılamadığı Söyleniyor!

BYD otomobillerin gümrükte kaldığı ve teslimat yapılamadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Üstelik sosyal medya ile şikayetvar gibi platformlarda böyle sorunlar yaşandığı açıkça ifade ediliyor. Resmî açıklama yok ancak krizin nedeni, BYD'nin Türkiye'de bir türlü hayata geçirmediği fabrika gibi görünüyor.

Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye operasyonlarına ilişkin çok önemli bir iddia gündeme geldi. Türkiye'ye fabrika açacağını açıklayan ancak teşvik almasına rağmen bugüne kadar herhangi bir adım atmayan firmanın, gümrük sorunları yaşamaya başladığı iddia edildi. Konuya aşina kaynaklara göre teslim edilmek üzere Türkiye'ye getirilen BYD otomobiller, gümrükte bekletiliyor.

BYD, Türkiye'ye fabrika kurma girişimiyle büyük teşvikler aldı. Hatta şirketin Türkiye'ye getirdiği otomobiller, gümrük vergisinden tamamen muaf. Ancak Manisa'daki fabrika arazinde herhangi bir hareketlilik bulunmuyor. Öte yandan; firmanın Macaristan'a kuracağı fabrika için çalışmaları hızlandırdığı da biliniyor. Hâl böyle olunca Türk yetkililer, BYD'nin operasyonlarını inceleme altına almışlar gibi görünüyor.

Teslimatı yapılamayan otomobiller var!

Sosyal medyada paylaşımlar yapan "denetle!" isimli hesap ile "şikayetvar" platformlarındaki paylaşımlara baktığımızda konuyla ilgili mağduriyetler yaşanmaya başladığını görüyoruz. Mesela denetle!'ye yaşadığı sorunu ileten bir vatandaş, Türkiye'ye yeni giriş yapan Sealion7'yi uzun süre teslim alamadığını söylüyor.

denetle!'deki paylaşım:

Şikayetvar platformunda da birkaç kişinin aynı sorundan muzdarip olduğunu görüyoruz. Peşin ödeme yaparak ATTO3 satın aldığını söyleyen vatandaş, otomobilini teslim alamadığını, üstelik net bir teslimat tarihi de verilemediğini ifade ediyor. Ancak satış döneminde 2 hafta gibi bir süreden bahsedilmiş.

Bu arada; şikayetvar'daki paylaşımın altına yapılan yorumlarda da benzer bir durum yaşandığını görüyoruz. 18 Kasım'da BYD otomobil satın aldığını, ödemesini de yaptığını ancak henüz teslim alamadığını söyleyen vatandaşlar bulunuyor. Yorumların hepsini okumak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Firmanın sessiz kalması soru işaretlerini artırıyor!

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığımız zaman BYD'nin de rahatsızlıkların farkında olduğunu görüyoruz. Ancak burada şöyle bir sorun var; şirket, teslimat sorunlarına ilişkin paylaşımların altına "Merhaba, konu ile ilgili size yardımcı olabilmemiz için araç ruhsat sahibinin ad-soyad, iletişim bilgilerini ve hizmet aldığınız bayi bilgisini bizlere mesaj yolu ile iletmenizi rica ederiz. İlginize teşekkür eder, iyi günler dileriz." şeklinde yorumlar yapıyor. Ancak burada nasıl bir temas sağlandığı belli değil.

Yaşananlara baktığımızda ortada ciddi bir sorun olduğu aşikar. Arka planda ne olduğunu bilmiyoruz ancak hükûmet yetkilileri, fabrika tarafında çalışma olmadığı için BYD'nin gümrük işlemlerini durdurmuş olabilir. Ancak burada şöyle bir detay vermekte fayda var. BYD otomobiller, Türkiye'ye ALJ aracılığıyla getiriliyor. Ancak bu firmanın fabrika ile bir ilgisi yok. Zira BYD'nin Türkiye'deki fabrikası, şirketin kendisi tarafından yapılacaktı. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...