Volkswagen Üst Yöneticisi Açıkladı: Polo Satışları Türkiye'de Durdurulabilir

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo'nun Türkiye pazarından çekilebileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu durumun nedeni, kısa süre önce yürürlüğe giren gümrük vergisi düzenlemesi. İşte detaylar...

Gazeteci Emre Özpeynirci, CNBC-e'de yayımlanan Oto Ekonomi isimli programında Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro'yu ağırladı. Gündeme ilişkin değerlendirmenin yapıldığı programdaki en önemli husus, Volkswagen'in "halk arabası" olan Polo'ydu.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Emre Özpeynirci'nin Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu'nu ağırladığından bahsetmiştik. Ali Bilaloğlu, yürürlükteki düzenlemeler nedeniyle Volkswagen Polo'nun Türkiye'den çekilebileceğini söylemişti. Dün bu açıklamanın aynısını Giovanni Gino Bottaro yaptı.

Volkswagen Polo, Türkiye'den gerçekten çekiliyor!

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro tarafından yapılan açıklamada "Çözüm bulmaya çalışıyoruz, fakat ek yükümlülüğün yüksekliği, lojistik maliyetlerinin artması otomobili tamamen rekabet dışına çıkarıyor. Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız." ifadesine yer verildi. Bir çözüm yolunun bulunma ihtimali ise oldukça düşük gibi görünüyor.

Volkswagen Polo, Türkiye'de Golf'ten pahalı hâle gelecek!

Volkswagen üst yöneticisi ile Doğuş Otomotiv CEO'su tarafından yapılan açıklamalar yersiz değil. Çünkü Volkswagen Polo, Türkiye'ye Güney Afrika'dan getiriliyor. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren bir düzenleme ile bu otomobil, yeniden ithal edilmesi durumunda çok ağır gümrük vergileri ile karşılaşacak. Hâl böyle olunca otomobilin fiyatı, Volkswagen'in C segment hatchback modeli Golf'ten daha pahalı olacak. Tabii bu durumda Volkswagen Polo'nun Türkiye'de hiçbir cazibesi kalmayacak.

Peki siz Volkswagen Polo'nun Türkiye pazarından çekilme olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...