BYD, hem tasarımları hem de özellikleriyle çok dikkat çeken sedan modelleri Han ve Seal'ı resmen Türkiye'de satışa sundu.

Türkiye’de fabrikaka kurmayı planlayan BYD, ülkemize yönelik hamlelerine devam ediyor. Şirket, geçen aya kadar sadece ATTO 3 modeliyle karşımıza çıkıyordu. Kasımda ise bu değişti ve Dolphin, Seal U gibi modeller de resmen satışa sunuldu. Ancak araçların fiyatları biraz tartışma konusuydu.

Şimdi ise bir önemli gelişme daha yaşandı. Şirket, en merakla beklenen modellerinden 2’sini daha ülkemizdeki kullanıcılara sundu. Bu modeller amiral gemisi sedan model HAN ve bir diğer sedan model Seal olarak karşımıza çıkıyor.

BYD Han Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat BYD Han 3.200.000 TL

BYD Han, E segmentinde bir sedan model olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken şık bir tasarıma sahip araç, 517 beygir gücüne sahip ve 0’dan 100 km’ye 3,9 saniyede çıkabiliyor. Dört tekerlekten çekişli olduğunu belirtelim.

BYD Han tamamen elektrikli bir lüks otomobil diyebilriiz. Aracın menzili 521 kilometreye kadar çıkabiliyor. %30’dan %80 şarja çıkmasının ise 30 dakika sürdüğü aktarılmış. Aracın içi de dışı kadar şık. Burada 15,6 inçlik bir multimedya ekranı görüyoruz.

BYD Seal Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat BYD Seal 2.440.000 TL

BYD Seal ise Tesla Model 3’e rakip diyebileceğimiz D segment bir sedan. Yani bu da tamamen elektrikli. Şirketin aktardığına göre Seal’ın menzili 520 km’ye kadar çıkabiliyor. %30’dan %80’e ise hızlı şarj ile 26 dakikada çıkıyor.

Okyanustan ilham alan oldukça estetik ve sportif bir tasarıma sahip otomobil aynı zamanda gerçekten çok güçlü. Öyle ki 530 beygir gücü var. 0’dan 100’e ise 3,8 saniyede çıkıyor. Bu otomobilde de 15,6 inçlik bir bilgi eğlence ekranı var. Tüm detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.