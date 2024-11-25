Açıkladığı fiyatlarla gündemden düşmeyen BYD'nin, aslında çok farklı bir noktada olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada tepki alan firma, iş satış rakamlarına geldiğinde çok iyi bir pozisyona ulaşmış durumda.

Çinli otomobil devi BYD, son dönemlerde gündemden düşmüyor. Zira firma, Türkiye'ye yatırım yapacak olmasına rağmen pek çok kişiye göre oldukça yüksek fiyatlar talep ediyor. Ancak olaya diğer taraftan baktığımızda BYD'nin yoğun ilgi gördüğünü duyuyoruz. Kimin haklı olduğuna varın siz karar verin...

Gazeteci Emre Özpeynirci, BYD yetkilileri ile yaptığı görüşmeleri aktardı. Yapılan açıklamalara göre BYD, özellikle de SEAL U DM-i modeli için yoğun talep görüyor. Hatta Özpeynirci'ye bilgi veren yetkililer, bu araç için 6.000 kişinin sırada olduğunu ve kapora ödemesini yaptığını açıklamışlar. Hatta BYD, yoğun talebi karşılayabilmek için bir süre ön sipariş almayı durdurmuş ancak sonradan yeniden kapora almaya başlamış.

En erken teslim tarihi Şubat 2025

İşin daha da ilginç tarafı, BYD SEAL U DM-i için uzun bekleme süreleri de kabul edilmiş durumda. Şirket yetkililerinden gelen bilgilere göre bugün sipariş geçen bir tüketici, SEAL U DM-i'ye Şubat 2025'ten önce ulaşamayacak.

Bu arada; sadece SEAL U DM-i ilgi görmüyor. Yapılan açıklamalara göre ATTO3, SEAL U EV ve Dolphin modelleri için de 1.000'den fazla sipariş aldı. Tüm bunlara ek olarak; 15 Kasım'dan bugüne kadar 10 binden fazla talep formu oluşturulmuş durumda. Yani vatandaş, özellikle de sosyal medyadaki tepkilere rağmen BYD'ye büyük ilgi gösteriyor.

BYD'nin Türkiye'deki yeni fiyatlarını merak ediyorsanız: