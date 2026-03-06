1.000 Km Menzil, 10 Dakikada Tam Şarj: BYD, İkinci Nesil Blade Elektrikli Otomobil Bataryasını Duyurdu!

BYD, ikinci nesil Blade bataryalarını resmen tanıttı. Şirketin yaptığı iyileştirmelerle hem menzil hem de şarj hızı artırıldı. BYD, artık elektrikli otomobillerdeki en büyük soru işaretini tam anlamıyla çözmüş durumda.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil üreticisi BYD, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni bataryasını tanıttı. "Blade" olarak isimlendirdiği batarya teknolojisinin yeni nesli ile karşımıza çıkan BYD, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci nesil Blade batarya, en çok da daha yüksek hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira ilk nesle kıyasla önemli bir iyileştirme yapılmış durumda. Ayrıca batarya yoğunluğu da yüzde 5 civarında artırıldı. BYD, şarj hızını artırırken daha verimli bir teknoloji ile karşımıza çıkmış durumda.

İkinci nesil Blade batarya, 10 dakikada neredeyse tam şarj oluyor!

BYD'nin yeni batarya teknolojisi, bataryayı 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e ve 9 dakikada yüzde 10'dan yüzde 97'ye şarj kadar şarj edebiliyor. Şirket, yüzde 3'lük kısmın rejeneratif frenleme için bilinçli olarak bırakıldığını söylüyor. Üstelik BYD'ye göre yeni batarya teknolojisi, yüksek hızlı şarj desteğine rağmen batarya ömrünü en az eski nesil Blade batarya kadar koruyabiliyor.

Gelelim menzil meselesine. BYD tarafından yapılan resmî açıklamaya göre ikinci nesil Blade bataryalar, 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunabilecek şekilde geliştirildi. Eğer bu noktada verilen söz tutulabilirse BYD, bir yandan menzili diğer yandan şarj bekleme süresi sorununu tamamen ortadan kaldırmış olacak.