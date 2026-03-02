Dünyanın En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobili Tanıtıldı: Karşınızda BYD Denza Z9 GT!

BYD, Denza Z9 GT isimli otomobilini tanıttı. Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkan Denza Z9 GT, fişli hibrit versiyonu ile de çok sevilecek gibi görünüyor. Peki bu otomobil neler sunuyor?

Çinli otomobil devi BYD, düzenlediği bir etkinlikte Denza Z9 GT'yi resmen tanıttı. Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkan Denza Z9 GT, tasarımıyla da özellikleriyle de tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Oldukça şık bir station wagon olarak karşımıza çıkan BYD Denza Z9 GT, LED destekli aydınlatmaları, gövdeye gömülü kapı kolları, yerleşik gövde kiti ve oldukça gösterişli arka aydınlatmaları ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Otomobilin ön kısmında, LiDAR sensörleri için bir alan oluşturulmuş durumda.

Karşınızda BYD Denza Z9 GT

BYD'nin yeni station wagon'u, iç kısımda da oldukça etkileyici. Orta konsolda 17.3 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, sürücü ve yolcu tarafında 2.5K çözünürlük sunan 13.2 inç boyutlu ekranlara ev sahipliği yapıyor. BYD'nin otonom sürüş sistemi "God's Eye"ı da barındıran otomobil, ambiyans aydınlatma gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Gelelim kaput altına. BYD Denza Z9 GT, tam elektrikli ve hibrit versiyonlara sahip olacak. Tam elektrikli versiyonda 496 beygir gücündeki arkadan itişli ve 1.140 beygür gücündeki 4x4 versiyonla hizmet verecek. Tam elektrikli versiyonu satın alacak kişiler, 1.036 kilometreye kadar menzil seçeneği sunan bataryayı tercih edebilecekler.

Fişli hibrit versiyonda ise 2.0 litrelik turbo benzinli motora eşlik eden üç elektrikli motor göreceğiz. Toplam gücü 1.062 beygir olan bu versiyon, BYD'nin açıklamasına göre 400 kilometreye kadar tam elektrikli menzil sunacak.

BYD, Denza Z9 GT'nin fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobil, 2026'da çok konuşulan modeller arasına girecek gibi görünüyor.