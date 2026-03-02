Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Dünyanın En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobili Tanıtıldı: Karşınızda BYD Denza Z9 GT!

BYD, Denza Z9 GT isimli otomobilini tanıttı. Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkan Denza Z9 GT, fişli hibrit versiyonu ile de çok sevilecek gibi görünüyor. Peki bu otomobil neler sunuyor?

Dünyanın En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobili Tanıtıldı: Karşınızda BYD Denza Z9 GT!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli otomobil devi BYD, düzenlediği bir etkinlikte Denza Z9 GT'yi resmen tanıttı. Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkan Denza Z9 GT, tasarımıyla da özellikleriyle de tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Oldukça şık bir station wagon olarak karşımıza çıkan BYD Denza Z9 GT, LED destekli aydınlatmaları, gövdeye gömülü kapı kolları, yerleşik gövde kiti ve oldukça gösterişli arka aydınlatmaları ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Otomobilin ön kısmında, LiDAR sensörleri için bir alan oluşturulmuş durumda.

Karşınızda BYD Denza Z9 GT

Başlıksız-1

BYD'nin yeni station wagon'u, iç kısımda da oldukça etkileyici. Orta konsolda 17.3 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, sürücü ve yolcu tarafında 2.5K çözünürlük sunan 13.2 inç boyutlu ekranlara ev sahipliği yapıyor. BYD'nin otonom sürüş sistemi "God's Eye"ı da barındıran otomobil, ambiyans aydınlatma gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. BYD Denza Z9 GT, tam elektrikli ve hibrit versiyonlara sahip olacak. Tam elektrikli versiyonda 496 beygir gücündeki arkadan itişli ve 1.140 beygür gücündeki 4x4 versiyonla hizmet verecek. Tam elektrikli versiyonu satın alacak kişiler, 1.036 kilometreye kadar menzil seçeneği sunan bataryayı tercih edebilecekler.

Başlıksız-1

Fişli hibrit versiyonda ise 2.0 litrelik turbo benzinli motora eşlik eden üç elektrikli motor göreceğiz. Toplam gücü 1.062 beygir olan bu versiyon, BYD'nin açıklamasına göre 400 kilometreye kadar tam elektrikli menzil sunacak.

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi 4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

BYD, Denza Z9 GT'nin fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobil, 2026'da çok konuşulan modeller arasına girecek gibi görünüyor.

Araba Elektrikli Araba BYD

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com