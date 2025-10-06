Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BYD'nin otomobil satışları 5 yıldır ilk kez düştü

BYD'nin otomobil satışları 2025'in 3. çeyreğinde %2,1 düştü. 2020'den bu yana BYD'nin satışları ilk kez bir çeyrek boyunca düşmüş oldu. Bu durum şirketin yıllık hedefini de %16 aşağı çekti.

BYD'nin otomobil satışları 5 yıldır ilk kez düştü
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

BYD'nin pandemi sonrası kesintisiz büyümesi ilk kez durdu. 2025'in üçüncü çeyreğinde 1,106 milyon araç satan şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %2,1’lik düşüş yaşadı. Bu, 2020'den beri görülen ilk çeyreklik gerileme oldu.

Eylül ayında satışlar %5,88 oranında düştü. Üretim de %8,47 azaldı. Bu veriler, şirketin üretim/satış dengesinde zorlandığını ve pazarın doygunluk sinyalleri verdiğini gösteriyor.

BYD, bu tablo üzerine 2025 yılı için belirlediği satış hedefini 5,5 milyondan 4,6 milyona düşürdü. Şirket, artık agresif büyümeden çok sürdürülebilir kârlılığa odaklanacağını vurguluyor.

Bu gelişmeler, Çinli üreticiler arasında başlayan fiyat savaşlarının etkisini gözler önüne seriyor. BYD, küresel pazarda güçlü kalmak için fiyat rekabeti, dış pazar stratejileri ve maliyet azaltma gibi adımlar atmak zorunda kalabilir.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim