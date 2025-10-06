BYD'nin otomobil satışları 5 yıldır ilk kez düştü

BYD'nin otomobil satışları 2025'in 3. çeyreğinde %2,1 düştü. 2020'den bu yana BYD'nin satışları ilk kez bir çeyrek boyunca düşmüş oldu. Bu durum şirketin yıllık hedefini de %16 aşağı çekti.

BYD'nin pandemi sonrası kesintisiz büyümesi ilk kez durdu. 2025'in üçüncü çeyreğinde 1,106 milyon araç satan şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %2,1’lik düşüş yaşadı. Bu, 2020'den beri görülen ilk çeyreklik gerileme oldu.

Eylül ayında satışlar %5,88 oranında düştü. Üretim de %8,47 azaldı. Bu veriler, şirketin üretim/satış dengesinde zorlandığını ve pazarın doygunluk sinyalleri verdiğini gösteriyor.

BYD, bu tablo üzerine 2025 yılı için belirlediği satış hedefini 5,5 milyondan 4,6 milyona düşürdü. Şirket, artık agresif büyümeden çok sürdürülebilir kârlılığa odaklanacağını vurguluyor.

Bu gelişmeler, Çinli üreticiler arasında başlayan fiyat savaşlarının etkisini gözler önüne seriyor. BYD, küresel pazarda güçlü kalmak için fiyat rekabeti, dış pazar stratejileri ve maliyet azaltma gibi adımlar atmak zorunda kalabilir.