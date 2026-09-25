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BYD En Ucuz Elektrikli Modeli Seagull’ın Yeni Neslini Tanıttı: Daha Büyük, Daha Güçlü ve Daha Teknolojik!

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BYD, en ucuz elektrikli modeli Seagull'ın daha büyük boyutlara, 95 kW motora ve gelişmiş teknolojilere sahip ikinci neslini tanıttı.

BYD En Ucuz Elektrikli Modeli Seagull’ın Yeni Neslini Tanıttı: Daha Büyük, Daha Güçlü ve Daha Teknolojik!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BYD, küresel pazarda büyük satış başarılarına ulaşan en uygun fiyatlı elektrikli modeli Seagull’ın ikinci nesline ait ilk resmî görselleri ve tasarım çizimlerini paylaştı.

Çin pazarında yaklaşık 10 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken kompakt hatchback model, yenilenen tasarımı, büyüyen boyutları ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla daha üst bir segmente göz kırpıyor.

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BYD En Ucuz Elektrikli Modeli Seagull’ın Yeni Neslini Tanıttı: Daha Büyük, Daha Güçlü ve Daha Teknolojik!
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Boyutları daha da büyüdü

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"Great Seagull" (Büyük Martı) adı verilen yeni nesil model, mevcut versiyona kıyasla belirgin şekilde daha büyük ölçülere sahip. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) verilerine göre yeni Seagull; 4.205 mm uzunluk, 1.810 mm genişlik, 1.570 mm yükseklik ve 2.650 mm aks mesafesi ile yollara çıkacak. Bu da mevcut 3.780 mm'lik uzunluğa kıyasla araçta ciddi bir alan artışı sağlandığını gösteriyor.

BYD Satış Genel Müdürü Zhang Zhuo tarafından paylaşılan tasarım çizimleri, "Trident" (Üç dişli mızrak) formundaki yeni ön ve arka aydınlatma grubunu, dinamik gövde hatlarını ve daha agresif bir sürüş duruşunu ortaya koyuyor.

Yeni iç mekân ve teknolojiler

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Yeni nesil Seagull’ın kabin tasarımı minimalist ve sade yapısını korurken daha yüksek kaliteli malzemeler ve yenilenen kontrol elemanlarıyla dikkat çekiyor. Çift kollu yeni direksiyon simidi, havalandırma ızgaralarının altına yerleştirilen fiziksel tuş sırası, büyütülen bilgi-eğlence ekranı ve kablosuz şarj alanı iç mekandaki belirgin değişiklikler arasında yer alıyor.

Teknik tarafta ise performans artışı öne çıkıyor. Mevcut modeldeki 55 kW’lık (75 bg) motorun yerini 95 kW (127 bg) gücünde daha güçlü bir elektrik motoru alıyor. Aracın BYD’nin ikinci nesil Blade bataryalarına ve hızlı şarj teknolojisine sahip olması bekleniyor. Ayrıca sızdırılan test görsellerinde tavan bölgesinde görülen LiDAR sensörü, yeni Seagull'ın markanın "God’s Eye B" adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) donatılacağına işaret ediyor.

Chengdu Otomobil Fuarı'nda yapılan açıklamalara göre yeni Seagull’ın 2026 yılı bitmeden resmî satşına başlanması planlanıyor. Çin dışında bazı pazarlarda "Dolphin Surf" ve "Dolphin Mini" adlarıyla satılan modelin, yeni nesliyle birlikte Avrupa ve Birleşik Krallık gibi küresel pazarlara da sunulması bekleniyor.

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