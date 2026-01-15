Tümü Webekno
Hevesimiz Kursağımızda Kaldı: BYD'nin Türkiye'deki Fabrikasında Hiçbir İlerleme Olmadığı Açıklandı!

BYD'nin inşasına başlandığı söylenen Manisa fabrikasında aslında hiçbir çalışma olmadığı açıklandı. Haberin kaynağı olan İsmail Bayramoğlu, sonradan yayımladığı bir videoda işin aslını açıkladı. İşte o açıklamalar...

Hevesimiz Kursağımızda Kaldı: BYD'nin Türkiye'deki Fabrikasında Hiçbir İlerleme Olmadığı Açıklandı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'da kuracağı açıklanan fabrika arazisinde bir hareketlilik olduğundan bahsetmiştik. Bölgeden görüntüler paylaşan İsmail Bayramoğlu, çalışmaların nihayet başladığını gözler önüne sermişti.

Ancak sonradan konuyla ilgili yeni açıklamalar yapan Bayramoğlu, arazinin BYD'de ait olmadığını belirtti. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan gelişme, ne yazık ki gerçeği yansıtmıyordu.

BYD'nin arazisinde hiçbir çalışma yok!

Başlıksız-1

Manisa'da bulunan bir tanıdığından bölgeye gitmesini isteyen İsmail Bayramoğlu, çekilen bir videoyu X hesabından yayımladı. Yayımlanan o videoda BYD'ye ait olduğu belirtilen arazide hiçbir çalışma olmadığı ancak hemen yanındaki arazide bir fabrika için çalışma yapıldığı ifade ediliyordu. Yani BYD'nin fabrika arazisinde herhangi bir çalışma bulunmuyor.

Dün yaşanan gelişmelerle ilgili detaylı bilgi için:

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı! Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

Bu işin sonunun nereye varacağına dair hiçbir şey söyleyemiyoruz. Dün de belirttiğimiz gibi daha önce yapılan açıklamalara göre BYD, bu yılın sonu itibarıyla Türkiye'de üretim yapacaktı. Dün gelen haberler, bu ihtimali biraz daha yükseltiyordu. Ancak sonrasında yapılan açıklamalar heveslerin kaçmasına neden olmuş durumda.

İsmail Bayramoğlu'nun sonradan yaptığı paylaşımı aşağıdan inceleyebilirsiniz:

