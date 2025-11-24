Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BYD YANGWANG U9 Xtreme, 496 km/sa Hızla Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu!

BYD, 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yeni hiper otomobili YANGWANG U9 Xtreme'i duyurdu. Araç, dünyanın en hızlı otomobili olmayı başaracak

BYD YANGWANG U9 Xtreme, 496 km/sa Hızla Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de popüler olmayı başaran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Çinli BYD, 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı’nda yerini aldı. Şirket, etkinlikte sınırlı sayıda üretilen hiper elektrikli otomobili YANGWANG U9 Xtreme’i de gösterdi. Ayrıca bu otomobiller tarihe geçecek bir rekora da imza atıldığı bildirildi.

BYD’nin aktardığına göre YANGWANG U9 Xtreme otomobili, gezegendeki en hızlı seri üretim otomobil olarak kayıtlara geçmeyi başaracak. Bu da 489 km/sa hıza ulaşarak rekoru elinde bulunduran Bugatti Chiron’u geride bırakacağı anlamına geliyor.

BYD YANGWANG U9 Extreme, 496 km/sa hıza ulaşabiliyor

byd

BYD’nin yaptığı açıklamalara göre tamamen elektrikli hiper otomobil YANGWANG U9 Xtreme modeli, maksimum 496 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı otomobili olacak. Aracın, bu yüksek hıza **3000 beygir gücüne ulaşabilen dört motorlu sistemi **sayesinde ulaşabildiği belirtilmiş. Ayrıca Nürburging pistinde bir turu 6:59 gibi ağzı açık bırakan bir sürede tamamlayabildiği de aktarılmış.

Tamamen performans odaklı bir elektrikli otomobil olarak gelecek YANGWANG U9 XTREME modeli, yalnızca 30 adet üretilecek. Bu da sadece koleksiyonerlerin erişebileceği çok yüksek fiyatlı bir otomobil olacağı anlamına geliyor. Fiyatı henüz açıklanmadı ancak tahminler, milyon dolara yakın bir seviyede olacağı yönünde.

byd2

Araçta bunlar dışında 30C Blade batarya sistemi, çift katmanlı soğutma sistemi, e4 AWD sistemi, DiSus-X gövde kontrolü, özel aerodinamik yapı, karbon fiber kaplı bir gövde gibi özellikler var. Aracın diğer detaylarının ilerleyen dönemde paylaşılmasını bekliyoruz.

Koşun Koşun BYD Çıldırdı: D-SUV BYD Sealion 7 Şeker Gibi Fiyatıyla Türkiye'de Koşun Koşun BYD Çıldırdı: D-SUV BYD Sealion 7 Şeker Gibi Fiyatıyla Türkiye'de
Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim