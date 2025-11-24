BYD YANGWANG U9 Xtreme, 496 km/sa Hızla Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu!

BYD, 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yeni hiper otomobili YANGWANG U9 Xtreme'i duyurdu. Araç, dünyanın en hızlı otomobili olmayı başaracak

Türkiye’de de popüler olmayı başaran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Çinli BYD, 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı’nda yerini aldı. Şirket, etkinlikte sınırlı sayıda üretilen hiper elektrikli otomobili YANGWANG U9 Xtreme’i de gösterdi. Ayrıca bu otomobiller tarihe geçecek bir rekora da imza atıldığı bildirildi.

BYD’nin aktardığına göre YANGWANG U9 Xtreme otomobili, gezegendeki en hızlı seri üretim otomobil olarak kayıtlara geçmeyi başaracak. Bu da 489 km/sa hıza ulaşarak rekoru elinde bulunduran Bugatti Chiron’u geride bırakacağı anlamına geliyor.

BYD YANGWANG U9 Extreme, 496 km/sa hıza ulaşabiliyor

BYD’nin yaptığı açıklamalara göre tamamen elektrikli hiper otomobil YANGWANG U9 Xtreme modeli, maksimum 496 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı otomobili olacak. Aracın, bu yüksek hıza **3000 beygir gücüne ulaşabilen dört motorlu sistemi **sayesinde ulaşabildiği belirtilmiş. Ayrıca Nürburging pistinde bir turu 6:59 gibi ağzı açık bırakan bir sürede tamamlayabildiği de aktarılmış.

Tamamen performans odaklı bir elektrikli otomobil olarak gelecek YANGWANG U9 XTREME modeli, yalnızca 30 adet üretilecek. Bu da sadece koleksiyonerlerin erişebileceği çok yüksek fiyatlı bir otomobil olacağı anlamına geliyor. Fiyatı henüz açıklanmadı ancak tahminler, milyon dolara yakın bir seviyede olacağı yönünde.

Araçta bunlar dışında 30C Blade batarya sistemi, çift katmanlı soğutma sistemi, e4 AWD sistemi, DiSus-X gövde kontrolü, özel aerodinamik yapı, karbon fiber kaplı bir gövde gibi özellikler var. Aracın diğer detaylarının ilerleyen dönemde paylaşılmasını bekliyoruz.