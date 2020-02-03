Vine'ın yokluğundan doğan uygulama Byte, ilk haftada 1 milyon indirme sayısını aşarak birçok bölgede en çok indirilen uygulama unvanına sahip oldu.

Vine’ın veliahtı olarak bilinen kısa video paylaşım uygulaması Byte, sahip olduğu sorunlara rağmen büyük bir popülerlik yakaladı. Vine'ın kurucularından biri tarafından Vine’ın kapatılmış olması nedeniyle geliştirilen Byte, Sensor Tower’ın sağladığı verilere göre sadece ilk haftasında 1,3 milyon indirme sayısına ulaştı. Sensor Tower, Vine’ın ilk haftada elde ettiği indirme sayısını Byte’ınkiyle karşılaştırdı. Görünüşe göre Byte, Vine’ı gözle görünür bir farkla alt etti.

Bu başarının yanında bazı sorunlar da uygulamanın ilk haftasında kendini gösterdi. Uygulama, devasa bir spam sorunuyla karşı karşıya kaldı. Takip isteği ve ‘beğeniye beğeni’ temalı yorumlar, botlar yardımıyla uygulamanın her yanını sardı. Aynı zamanla içeriğe bağlı bazı endişeler de bu süreçte kendini gösterdi.

Spam içerikler platformu kuşattı:

Uygulamada paylaşılan içeriklerin yorum kısımları “Takibe takip”, “Beğeniye beğeni” gibi ifadelerle dolup taştı. Bu spam yorumlar, botlar tarafından otomatik olarak yapıldı. Uygulamayı kirleten unsurlar bununla da sınırlı değil. Byte’ı erkenden indiren birçok kullanıcı, ünlü şahıslara ait olması gereken kullanıcı isimlerini kullanarak hesaplar açtı.

Taylor Swift gibi sanatçılardan Donald Trump ve Jeff Bezos gibi girişimcilere kadar ünlülerin isimlerini kullanan birçok hesap, uygulamayı adeta bir sosyal medya çöplüğüne çevirdi. Uygulamayı geliştiren şirket, sorunu fark ettikten sonra bu hesapların en kısa zamanda tespit edilip silineceğinin sözünü verdi.

İçerikle ilgili sorunlar:

Byte’ın sorun edilen tek yönü bu olmadı. 12 yaş ve üzeri kitle için oluşturulan platform, kısa sürede yetişkin mizahıyla dolu bir yer hâline geldi. Cinsel içerikli videolar ve çocuklar için uygun olmayan şakalar içeren gönderiler dışında kimi kitleler için kırıcı olabilecek içerikler de dikkat çekti. Bu videoların birçoğu, en çok izlenen videolar bölümünde yer aldı. Bu olanlardan sonra Byte’ın yaş sınırlaması 12’den 17’ye yükseltildi. Sakıncalı olduğu düşünülen videolar da kaldırıldı.

Byte’la ilgili şikâyetlerin sonuncusu da platforma yüklenen alıntı videolar oldu. Vine gibi sadece uygulama kamerasından çekim gerektirmeyen Byte; YouTube, TikTok gibi birçok platformdan alınmış videolara ev sahipliği yaptı. Bu, Vine’ın elde ettiği özgün içerik başarısının Byte tarafından elde edilmesinin önüne geçebilir.