Cadılar Bayramında Oynayabileceğiniz Korku Oyunlar

Korku dendiğinde akla gelen ilk şeylerden birisi olan Cadılar Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da geldi çattı. Ülkemizde kutlanmasa bile oldukça büyük bir ilgi gören Cadılar Bayramı'nda oynayabileceğiniz en korkunç oyunlardan dokuzunu sizler için derledik.

Ülkemizde her ne kadar resmi olarak kutlanmasa da bu, Cadılar Bayramı’nın etkilerini bizim de görmediğimiz anlamına gelmiyor. Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı’nda korkunç kostümler giyerek ve kapı kapı dolaşarak “Şeker mi şaka mı?” diye sormasak da Türkiye’de de Cadılar Bayramı temalı partiler gerçekleşmekte.

Bir partiye gitmek yerine Cadılar Bayramı’nı siz de kendinizce evde kutlamak ya da en basitinden, bayramdan bağımsız bir şekilde sadece birazcık korkmak istiyorsanız; işte tüylerinizi diken diken etme garantili oyunlar.

Outlast

Listemizin ilk sırasına korku türünün en iyilerinden Outlast ile başlamasaydık ayıp olurdu diye düşünüyoruz. Outlast; bir araştırmacı gazeteci olan Miles Upshur’un, yazmakta olduğu makalesi için, bir ipucuyu takip ederek bir Mount Massive isimli bir akıl hastanesine gelmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Oyunda hayatta kalmak için kaçmak ve saklanmak dışında yapabileceğiniz bir şey ise yok. Korkutuculuğuna dayanamayıp oyunu yarım bırakanların bile olduğu Outlast ve Outlast 2’yi Steam üzerinden satın alıp oynamanız mümkün.

Layers of Fear

Akıl sağlınızı sorgulatacak derecede ürkütücü sesler, ani korku sahneleri ve çarpık akıl oyunlarıyla dolu birinci şahıs psikolojik korku oyunu Layers of Fear’da şizofreni hastası bir ressamı oynuyorsunuz. Listedeki diğer oyunların aksine korkunç canavarlarla dolu olmasa bile Layers of Fear, sizi baştan sona kadar diken üstünden tutarak harika bir korku atmosferi yaratmayı başarıyor. Steam’den satın alınabilen Layers of Fear’ın, cesaretini daha da test etmek isteyenlere özel bir de VR versiyonu bulunuyor.

Residen Evil 7: Biohazard

Texas Chainsaw Massacre ve Outlast gibi daha yeni hayatta kalma korku oyunlarından esinlenen Residen Evil 7: Biohazard, kayıp karısını arayan bir sivil olan Ethan Winters’ın hikayesine odaklanıyor. Diğer Residen Evil oyunlarına kıyasla daha sürükleyici bir deneyimi sunan RE7’yi, devamı niteliğindeki Resident Evil 8 ile birlikte Steam üzerinden satın alabilirsiniz.

Dead Space

Uzaylı DNA' ları, Ölü bedenleri enfekte edip Necromorphs olarak adlandırılan yaratıklara dönüştüren bir uzaylı DNA’sına karşı savaşmak zorunda olan Issac Clarke’ın hikayesini anlatan üçüncü şahıs nişancı oyunu Dead Space, listedeki en klasikleşmiş oyunlardan birisi. Gerilim yüklü bir oyun diyebileceğimiz Dead Space’i Steam aracılığıyla satın alabilirsiniz.

Monstrum

Monstrum, hayatta kalmanıza ve peşinizdeki yaratıklardan kaçmanıza yardımcı olacak araçlar bulmanızı gerektiren bir hayatta kalma korku oyunu. Kalıcı ölüm söz konusu olduğu ve ölmeniz halinde oyun başa döndüğü için gerçek anlamda bir hayatta kalmanın söz konusu olduğu Monstrum’u Steam’den satın alabilir veya isterseniz VR versiyonunu da oynayabilirsiniz.

Alien: Isolation

Feral Interactive tarafından geliştirilen ve listedeki en korkunç oyun olması muhtemel hayatta kalma oyunu Alien: Isolation, efsane film serisi Alien ile neredeyse aynı hisleri yaşatıyor. Oyunda, filmlerden aşina olduğumuz, 15 yıldır kayıp olan Ellen Ripley’i arayan kızı Amanda’yı oynuyorsunuz. Bu ödüllü ve nefes kesici başyapıt, korku severlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun.

Phasmophobia

Dört oyunculu çevrimiçi psikolojik-korku oyunu Phasmophobia’da paranormal veriler ve kanıtlar toplayarak hayalet avlayabiliyor; karavanınızda bulunan CCTV kameraları izleyerek ekibinizi destek çıkabiliyorsunuz. Ancak şimdiden belirtmeliyiz ki oyunu diğer üç kişiyle paylaşıyor olmanız, bunu daha az korkunç bir deneyim yapmıyor. VR olarak da oynaması mümkün olan Phasmophobia’yı Steam üzerinden satın alabilirsiniz.

Little Nightmares

Atmosferik macera-korku oyunu Little Nightmares; çok korkunç bir oyun olmasa dahi gerekli olan etkiyi başarıyla yaratıyor. Sizi yemeye çalışan yaratıklardan kaçan Six isimli küçük çocuğa hayat verdiğiniz Little Nightmares, özellikle de kendine has görsel efektleriyle oldukça sevilen bir oyun. Little Nightmares’i dilerseniz Steam üzerinden alıp oynamaya başlayabilirsiniz.

Pacify

Son derece çarpık ve ürkünç çok oyunculu hayatta kalma-korku oyunu Pacify; eşsiz hikayeler, oynanış, canavarlar ve ortamlarla birlikte üç görece ayrılıyor. Oyunda PAH Inc. Isimli bir kuruluşa yardım amaçlı olarak paranormal varlıkları yakalamanız gerekiyor. Kooperatif, tek oyuncu ve PVP modu bulunan pacify’ı Steam üzerinden satın alabilirsiniz.