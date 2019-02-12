Dünyanın en popüler internet sitelerinin de aralarında olduğu belirtilen 16 sitenin kullanıcılarının hesap bilgilerinin, Dark Web'de satıldığı ortaya çıktı. Bitcoin ile ödeme kabul eden sitede, e-posta ve şifreler de dahil olmak üzere birçok kişisel bilgi bulunuyor.

Deep Web gibi arama motorlarına yakalanmayan bir web bağlantı ağı olan Dark Web'in, son günlerde tarihin en büyük çevrimiçi hesap bilgi satışına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Tor Ağı'ndaki Dream Market isimli internet sitesinde satışa çıkan hesap bilgilerinin, 16 popüler internet sitesinden alınan 617 milyon adet hesaba ait olduğu belirtildi.

Ağa erişimi olan bilgisayar korsanları, şuan 20.000 dolar değerinde Bitcoin ödemesi yaparak bu bilgileri satın alabiliyor. Satılan bilgiler arasında kullanıcı adları, elektronik posta adresleri ve şifrelerin olduğu belirtiliyor.

Dream Market isimli internet sitesinde alım yapmak isteyenler için örnek kayıtlar sunan site sahiplerinin hedefinde arkadaşlık siteleri, e-ticaret sayfaları ve oyun stüdyoları vardı. 617 milyon hesaptan 162 milyonunun popüler dublaj uygulaması Dubsmash'ten, 151 milyonunun fitness uygulaması ve internet sitesi MyFitness Pal'dan, 92 milyonunun ise yüz resminizden analiz yapan MyHeritage'dan elde edildiği açıklandı.

Tüm bu bilgileri satışa çıkaran bilgisayar korsanının, bu eylemi tek başına gerçekleştirdiği ve bilgilerin 2018 yılı boyunca çalındığı belirtildi. İnternet kullanan uygulamaların güvenlik açıklarından yararlanan bilgisayar korsanının, tüm dünyadan kullanıcıların bilgilerini elinde tuttuğu düşünülüyor.