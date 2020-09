Yanlış kişilere güvenmenin ve yanlış linklere tıklamanın sonucunda Steam hesapları çalınabiliyor. Peki çalınan Steam hesabı nasıl geri alınır? Sizler için hesabınızı geri alabileceğiniz yöntemleri derledik. Bunun yanı sıra Steam hesabınızı nasıl daha güvenli hale getirebileceğinizi açıkladık. Hoş geldiniz.

İnternet her ne kadar masum bir ortam gibi gözükse de gerekli tedbirler alınmadığında fazlasıyla tehlikeli bir platform. Dikkatsizce tıkladığınız bir link, farketmeden Steam hesabınızla giriş yaptığınız spam bir site veya bilgisayarınızda sizden habersiz dolaşan kötü amaçlı yazılımlar, her an bütün hesaplarınızın kötü amaçlı kişilere geçmesine sebep olabilir. Resmi açıklamalara göre her ay 77 bin Steam hesabının çalınması, bu dikkatsizliğe en büyük örnek.

Biz de sizler için çalınan Steam hesabı nasıl geri alınır ve Steam hesabı nasıl daha güvenli hale getirilir sorularının cevaplarını veriyoruz. Size ilk vereceğimiz adımları tamamlayarak çalınan Steam hesabınızı geri alabilir, ikinci vereceğimiz adımları tamamlayarak Steam hesabınızı daha korunaklı hale getirebilirsiniz.

Çalınan Steam hesabı nasıl geri alınır:

Adım #1: Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım taraması yapın,

Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım taraması yapın, Adım #2: Steam hesabınızın bağlı olduğu e posta adresinizin şifresini değiştirin,

Steam hesabınızın bağlı olduğu e posta adresinizin şifresini değiştirin, Adım #3: Steam hesabınızın şifresini değiştirin.

Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım taraması yapın

Çalınan hesabınızı geri almaya başlarken yapmanız gereken ilk ve en önemli şey bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılımlar varsa onları bulup yok etmektir. Eğer bilgisayarınızda keylogger, virüs, casus yazılım veya bunlar gibi kötü amaçlı yazılımlar varsa siz şifrenizi ne kadar çok değiştirirseniz değiştirin birileri yine de şifrelerinize erişim sağlayacak ve hesabınızı elinizden alacaktır.

Bu gibi durumların yaşanmaması için virüs taraması yapmak fazlasıyla önemlidir. Bu taramayı Windows 10 kullanıcıları işletim sisteminin güvenlik merkezinde bulunan virüs ve tehdit koruması alanından yapabilirler. Eğer üçüncü taraf bir virüs programı kullanıyorsanız, taramayı bu programlarla da gerçekleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızda herhangi bir kötü amaçlı yazılım bulunmadığından emin olduktan sonra ikinci adıma geçebilirsiniz.

Steam hesabınızın bağlı olduğu e posta adresinizin şifresini değiştirin

Virüs taramasını yaptıktan sonra hemen Steam hesabının şifresini değiştirmek mantıklı gibi gözükebilir ancak ne yazık ki öyle değil. Bildiğiniz üzere şifre değiştirme linkleri genellikle e posta adreslerine gönderiliyor. Dolayısıyla e-posta adresine ve şifresine erişimi olan bir kişi, hesabınızda bir sürü değişiklik yapabilir. Bunlardan biri de hesabın bağlı olduğu e posta adresini değiştirmektir.

Eğer hesabı çalan kişi e posta adresini değiştirmediyse yapmanız gereken şey olabildiğince hızlı bir şekilde e posta adresinizin şifresini değiştirmektir. Bu şekilde şifre değiştirme linkinin gönderileceği e posta adresine yalnızca siz erişim sağlayabileceksiniz. Bunun yanı sıra Steam Destek yetkilileri ile bu e posta adresinden daha kolay iletişime geçebilir ve hesabınızı hızlı bir şekilde geri alabilirsiniz.

Steam hesabınızın şifresini değiştirin

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra geriye son bir adım kalıyor, o da Steam hesabınızın şifresini değiştirmek. Genellikle e posta adresine erişim sağladığınız zaman Steam hesabınızın şifresini kolayca değiştirebiliyorsunuz ancak yine de karşınıza bir engel çıkarsa, bu durum hesabı geri alamayacağınız anlamına gelmiyor. Bu tarz bir olayda Steam Destek olaya müdahale ediyor.

Kullanıcılar e posta adreslerinden Steam Destek ile iletişime geçip hesabın kendilerine ait olduğunu doğruladıktan sonra Steam Destek yetkilileri hesabı geri almanıza yardımcı oluyor. Burada hesabın kendinize ait olduğunu kanıtlayacak bazı detaylar bulunuyor. Bunlar; kredi kartları, hesaba yapılan para yüklemeleri, oyun aktivasyon anahtarları, Steam cüzdan kodları. Bunun yanı sıra hesaba giriş yaparken kullandığınız giriş ismi ve çalınmadan önceki son şifreyi de söylemeniz hesabın size ait olduğunu kanıtlayacak diğer detaylardır.

Steam hesabı nasıl daha korunaklı hale getirilir?

Hesabınızın bir daha çalınmaması için Steam’in ilk ve en net uyarısı, şifrenizi asla ama asla kimseyle paylaşmamalısınız. Bazı kötü amaçlı kişiler sizlere kendini Steam Destek yetkilisi gibi tanıtıp şifrenizi veya farklı bilgilerinizi isteyebilirler. Bu gibi kişilerle sohbeti direkt olarak kesmeniz ve engellemeniz yararınıza olacaktır zira hiçbir Steam Destek yetkilisi sizden şifrenizi istemez.

Bunun yanı sıra gerçek Steam çalışanlarının profillerinde “Valve Employee”, yani Valve çalışanı rozeti bulunur. Dolayısıyla konuştuğunuz kişilere dikkat edin ve kimseyle bilgilerinizi paylaşmayın. Bunlarla birlikte Steam hesabınızla giriş yaptığınız sitelerin resmi Steam internet siteleri olmasına dikkat edin. Spam sitelere Steam hesabınızla giriş yaparsanız, hesabınızı başkalarının eline düşürebilirsiniz. Gelin şimdi de hesabınızı nasıl korunaklı hale getirebileceğinize bakalım.

Steam hesabı çalınmaması için yapılması gerekenler:

Adım #1: Hesabınıza telefon numaranızı ekleyin,

Hesabınıza telefon numaranızı ekleyin, Adım #2: Steam Guard Mobil Kimlik Doğrulayıcı kullanın,

Hesabınıza telefon numaranızı ekleyin

Steam hesabınızı çalınma gibi durumlara karşı daha korunaklı hale getirmek için yapabileceğiniz ilk şey, telefon numaranızı hesabınıza eklemek olacaktır. Telefon numaranızı Steam hesabınızla bağlantılı hale getirdiğiniz zaman hesabınızla ilgili birçok şeye kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

Şifre değiştirmek istediğinizde, e posta adresine erişim sağlayamadığınızda veya Steam Mobil Kimlik Doğrulayıcı kodlarını kaybettiğinizde hesabınızla ilgili olan bu bilgilere SMS aracılığıyla erişebilirsiniz. Dolayısıyla çalınan veya bir şekilde giriş yapamadığınız hesabınıza telefon numaranıza gönderilen bilgiler ile kolayca giriş yapabilirsiniz.

Steam Guard Mobil Kimlik Doğrulayıcıyı kullanın

Steam hesabını güvenli hale getirecek en etkili yöntem, Steam Guard Mobil Kimlik Doğrulayıcıyı kullanmaktır. iOS ve Android platformlarına indirilebilen Steam uygulaması içinden açılabilen bu özellik, Steam hesabınıza giriş yaparken kullanmak zorunda olduğunuz kodlar üretiyor. Hesaba bu kodlar olmadan giriş yapılamıyor. Bunun yanı sıra uygulama Steam hesabınız üzerinden yapılacak hemen her şeye müdahale ediyor.

Misal verelim hesabınız çalındı ve içerisinde çok değerli oyun içi eşyalar bulunuyor. Hesabınızı bir şekilde çalan kişiler bu eşyaları satmak için mobil uygulamadan onay almak zorunda. Aynı şekilde bu eşyaları kendilerine göndermek isterseler, takas yapmadan önce yine onay almak zorundalar. Dolayısıyla Steam mobil uygulamasını kullanmak hesabınızı çok daha güvenli hale getirecektir.

Çalınan Steam hesabı nasıl geri alınır ve Steam hesabı nasıl daha korunaklı hale getirilir sorularına yanıt verdiğimiz rehberimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer hesabınız çalındıysa ilk verdiğimiz adımları tamamlayarak geri alabilirsiniz. Eğer çalınmadıysa ve hala ikinci kısımda verdiğimiz adımları yapmadıysanız, hesabınız güvende sayılmaz.