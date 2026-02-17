Tümü Webekno
Amazon'da indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Telefonu Hırsızlardan Koruyan Çalıntı Cihaz Koruması, Tüm iPhone'larda Otomatik Olarak Açılacak!

iOS 26.4 güncellemesi, iPhone'unuzu hırsızlardan koruyan Çalıntı Cihaz Koruması özelliğini tüm cihazlarda varsayılan olarak aktif yapacak.

Telefonu Hırsızlardan Koruyan Çalıntı Cihaz Koruması, Tüm iPhone'larda Otomatik Olarak Açılacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, kullanıcılarının güvenliğine en çok önem veren markalardan biri. Bu yüzden de şirket, 2023 yılında iPhone’lara “Çalıntı Cihaz Koruması” ismini verdiği bir özellik getirmişti. Bu özellik, telefonunuz çalınması durumunda ekstra güvenlik katmanları ekliyordu. Örneğin şifrelere girmek için yalnızca sizin Face ID’niz, Apple ID şifresi değiştirme gibi işlemler için güvenlik gecikmesi gibi güvenlik önlemlerini aktifleştiriyordu.

Şimdi ise bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalıntı Cihaz Koruması’nı normalde ayarlara girip aktifleştirmeniz gerekiyordu. Birçok insanın bu özellikten haberi olmadığı için de çoğu iPhone kullanıcısında aktif değildi. Neyse ki bu durum değişiyor.

Varsayılan olarak aktif olacak

kew

Yayımlanan beta sürümlerinde gördüğümüz üzere yakında kullanıcılara sunulacak iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte Çalıntı Cihaz Koruması özelliği tüm iPhone modellerinde varsayılan olarak aktif olmaya başlayacak. Böylece telefonunuzun çalındığı durumlarda direkt olarak bu güvenlik önlemi devreye girecek.

Normalde özelliği ayarlarda bulunan Face ID ve Parola kısmından etkinleştirmeniz gerekiyordu. Özelliğin çalıntı durumunda birçok yerde Face ID doğrulaması gerektireceğini belirtelim. Böylece hırsızlar, bilgilerinize öyle hemen erişemeyecek. Bunlar arasında Şifreler uygulaması, Bul uygulaması, Safari satın alımları, kayıp modunu kapatma, tüm içerikleri silme, ödeme işlemleri gibi şeyler var. Face ID ile girilemeyenlerde ise 1 saatlik güvenlik gecikmesi koruması sunuluyor.

Sevgililer Günü'ne Özel Olarak Tasarlanan Tam 850 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Peki Normaline Göre Farkı Ne? Sevgililer Günü'ne Özel Olarak Tasarlanan Tam 850 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Peki Normaline Göre Farkı Ne?
iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com