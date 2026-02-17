Telefonu Hırsızlardan Koruyan Çalıntı Cihaz Koruması, Tüm iPhone'larda Otomatik Olarak Açılacak!

iOS 26.4 güncellemesi, iPhone'unuzu hırsızlardan koruyan Çalıntı Cihaz Koruması özelliğini tüm cihazlarda varsayılan olarak aktif yapacak.

Apple, kullanıcılarının güvenliğine en çok önem veren markalardan biri. Bu yüzden de şirket, 2023 yılında iPhone’lara “Çalıntı Cihaz Koruması” ismini verdiği bir özellik getirmişti. Bu özellik, telefonunuz çalınması durumunda ekstra güvenlik katmanları ekliyordu. Örneğin şifrelere girmek için yalnızca sizin Face ID’niz, Apple ID şifresi değiştirme gibi işlemler için güvenlik gecikmesi gibi güvenlik önlemlerini aktifleştiriyordu.

Şimdi ise bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalıntı Cihaz Koruması’nı normalde ayarlara girip aktifleştirmeniz gerekiyordu. Birçok insanın bu özellikten haberi olmadığı için de çoğu iPhone kullanıcısında aktif değildi. Neyse ki bu durum değişiyor.

Varsayılan olarak aktif olacak

Yayımlanan beta sürümlerinde gördüğümüz üzere yakında kullanıcılara sunulacak iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte Çalıntı Cihaz Koruması özelliği tüm iPhone modellerinde varsayılan olarak aktif olmaya başlayacak. Böylece telefonunuzun çalındığı durumlarda direkt olarak bu güvenlik önlemi devreye girecek.

Normalde özelliği ayarlarda bulunan Face ID ve Parola kısmından etkinleştirmeniz gerekiyordu. Özelliğin çalıntı durumunda birçok yerde Face ID doğrulaması gerektireceğini belirtelim. Böylece hırsızlar, bilgilerinize öyle hemen erişemeyecek. Bunlar arasında Şifreler uygulaması, Bul uygulaması, Safari satın alımları, kayıp modunu kapatma, tüm içerikleri silme, ödeme işlemleri gibi şeyler var. Face ID ile girilemeyenlerde ise 1 saatlik güvenlik gecikmesi koruması sunuluyor.