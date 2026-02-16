Tümü Webekno
Amazon'da indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Sevgililer Günü'ne Özel Olarak Tasarlanan Tam 850 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Peki Normaline Göre Farkı Ne?

Caviar, her birinden sadece 14 adet üretilen, Sevgililer Günü'ne özel olarak tasarlanan "Garden of Eden" isimli ultra lüks iPhone 17 Pro koleksiyonu tanıttı.

Sevgililer Günü'ne Özel Olarak Tasarlanan Tam 850 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Peki Normaline Göre Farkı Ne?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone modelleri için aşırı pahalı özel tasarımlar oluşturmasıyla bilinen bir firmaydı. Geçtiğimiz günlerde ise şirket, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak ultra lüks bir iPhone 17 Pro koleksiyonu tanıttı. Bu koleksiyona “Garden of Eden”, yani “Cennet Bahçesi” ismi verildi.

Caviar’ın tanıttığı Garden of Eden iPhone 17 Pro modelleri, 3 farklı telefondan oluşuyor. Her birinde çok lüks malzemelerin kullanıldığını görebiliyoruz. Hepsinden sadece 14 adet üretildiğini de belirtmeden geçmemek gerek. Fiyatları da tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek.

En pahalısı 858 bin TL’ye çıkıyor

1

Koleksiyonda Charming Lotus, Goldfish ve Wings of Love isimli 3 model var. Caviar’ın aktardığına göre telefonların tasarımlarında 24 ayar altın, mücevher minesi, gravür, elmas ve safir gibi ultra lüks malzemeler kullanılmış. Cihazlar hem iPhone 17 Pro hem de Pro Max olarak geliyor ve 1 TB’a kadar depolamayla sunuluyor.

Charming Lotus; Hindistan, Çin ve Antik Mısır'da kültürel anlam taşıyan lotus çiçeğinden ilham alıyor. Tasarımda altın unsurlar ve çiçek desenlerinden etkilenen detaylı mine işçiliği var. Bu modelin başlangıç fiyatı 19 bin 630 dolar (858 bin TL). Serideki en pahalı model olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran Resmi 2026-02-16 10.16.12

Goldfish versiyonda dairesel bir şekilde düzenlenmiş bir çift balık tasarımı kullanılmış. Budist sembolizmde iki balık, eşler arasındaki birlik ve uyumu temsil ediyor. Tasarımda, safirlerle vurgulanmış altın kaplama heykelsi unsurlar var. Bu versiyonun fiyatı 10.490 dolardan (458 bin TL) başlıyor.

Son olarak Wings of Love versiyonda uçan kırlangıç kuşları görüyoruz. Avrupa ve Asya kültürlerinde uzun zamandır sadakat ve güvenli dönüşü simgeliyorlar. Antik Yunanistan'da ise aşk tanrıçası Afrodit ile ilişkilendiriliyorlar. Bu modelin başlangıç fiyatı ise 10.340 dolar (452 bin TL).

iOS 27 ile iPhone Kullanıcılarına Gelecek 4 Yeni Özellik iOS 27 ile iPhone Kullanıcılarına Gelecek 4 Yeni Özellik
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com