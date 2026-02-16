Sevgililer Günü'ne Özel Olarak Tasarlanan Tam 850 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Peki Normaline Göre Farkı Ne?

Caviar, her birinden sadece 14 adet üretilen, Sevgililer Günü'ne özel olarak tasarlanan "Garden of Eden" isimli ultra lüks iPhone 17 Pro koleksiyonu tanıttı.

Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone modelleri için aşırı pahalı özel tasarımlar oluşturmasıyla bilinen bir firmaydı. Geçtiğimiz günlerde ise şirket, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak ultra lüks bir iPhone 17 Pro koleksiyonu tanıttı. Bu koleksiyona “Garden of Eden”, yani “Cennet Bahçesi” ismi verildi.

Caviar’ın tanıttığı Garden of Eden iPhone 17 Pro modelleri, 3 farklı telefondan oluşuyor. Her birinde çok lüks malzemelerin kullanıldığını görebiliyoruz. Hepsinden sadece 14 adet üretildiğini de belirtmeden geçmemek gerek. Fiyatları da tahmin edebileceğiniz gibi çok yüksek.

En pahalısı 858 bin TL’ye çıkıyor

Koleksiyonda Charming Lotus, Goldfish ve Wings of Love isimli 3 model var. Caviar’ın aktardığına göre telefonların tasarımlarında 24 ayar altın, mücevher minesi, gravür, elmas ve safir gibi ultra lüks malzemeler kullanılmış. Cihazlar hem iPhone 17 Pro hem de Pro Max olarak geliyor ve 1 TB’a kadar depolamayla sunuluyor.

Charming Lotus; Hindistan, Çin ve Antik Mısır'da kültürel anlam taşıyan lotus çiçeğinden ilham alıyor. Tasarımda altın unsurlar ve çiçek desenlerinden etkilenen detaylı mine işçiliği var. Bu modelin başlangıç fiyatı 19 bin 630 dolar (858 bin TL). Serideki en pahalı model olarak karşımıza çıkıyor.

Goldfish versiyonda dairesel bir şekilde düzenlenmiş bir çift balık tasarımı kullanılmış. Budist sembolizmde iki balık, eşler arasındaki birlik ve uyumu temsil ediyor. Tasarımda, safirlerle vurgulanmış altın kaplama heykelsi unsurlar var. Bu versiyonun fiyatı 10.490 dolardan (458 bin TL) başlıyor.

Son olarak Wings of Love versiyonda uçan kırlangıç kuşları görüyoruz. Avrupa ve Asya kültürlerinde uzun zamandır sadakat ve güvenli dönüşü simgeliyorlar. Antik Yunanistan'da ise aşk tanrıçası Afrodit ile ilişkilendiriliyorlar. Bu modelin başlangıç fiyatı ise 10.340 dolar (452 bin TL).