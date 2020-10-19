Bir Çalışan Yerine Marka Olarak Kariyer İnşa Etme Rehberi

Deneyimlerinizi ve sektörel bilgi ve birikimlerinizi kendiniz için bir değer haline getirip sıradan bir çalışan olmak yerine kişisel markanızı yaratabilirsiniz. Eğer kariyer planınızı bu hedef üzerine kurguladıysanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Kişisel marka inşasında size yardımcı olabileceğini düşündüğümü tüyoları derledik.

Yaptığınız iş her ne olursa olsun, kendinizi sadece bir "çalışan" olarak tanımladığınızda işinize dair bakış açınız ister istemez kısıtlanır. Zamanınızın çoğunu sizin için belirlenmiş görevleri yerine getirerek geçirirsiniz ve bu görevler, yerine getirildiği müddetmçe gelişmeniz ve kendinizi öne çıkarmanız için aslında çok da işe yaramazlar.

Fakat aslında her birimiz, zamanımızın büyük bir kısmını ayırdığımız işlerimiz konusunda -farkında olalım ya da olmayalım- uzmanlaşıyoruz. Eğer bu gelişimin farkında olur ve daha fazla gelişmek, işimizi daha iyi yapmak için çabalarsak, kişisel markalaşma yolunda önemli bir adım atmış oluruz.

Peki ‘Personal Branding (Kişisel Markalaşma)' tam olarak nedir?

Kişisel markalaşma; kişinin uzmanlıklarını, sektörel bilgisini ve sağladığı hizmetleri bir ürün olarak değerlendirerek sunması, sürekli gelişerek alanında öne çıkan bir isim olması ve etki çemberini artırarak kariyerinde kendi ‘markası’ ile yola devam etmesidir diyebiliriz.

Kişisel markalaşma, yalnızca bir kanaat önderi ya da ünlü bir sanatçı olmak için kullanacağınız bir yöntem değildir. Bir uzmanlık alanı olan ve bu uzmanlığını geliştirerek kendi yetenekleriyle ilerlemek isteyen herkesin, kendi kişisel markasını oluşturması gerekir. Bu hem kişinin kendi işine duyduğu saygıyı artırır, hem de ilerlemek istediği kariyer yolunda ona önderlik eden itici bir güç haline gelir.

Kendinizi nasıl bir marka haline getirebilirsiniz?

Kendinizi bir marka haline getirebilmek için öncelikle kendi içinizde ‘marka değerlerinizi’ belirleyebilmeli ve bunları nasıl sunacağınız konusunda kafa yormalısınız. Bunun için de en basit haliyle takip etmeniz gereken üç adım mevcut;

Yetkinliklerinizi belirleyin.

Hikayenizi oluşturun ve kendinizi tanımlayın.

Bunu çevrenizdekilerin de tıpkı sizin gibi görmesini, anlamasını ve bilmesini sağlayın.

1. Yetkinliklerinizi belirleyin;

Kişisel markalaşma yolunda atılacak en önemli adım, zihniyetinizi görev bilinci ile hareket eden bir çalışan olmaktan çıkarmak olacaktır. Bunun için ise, sunmanız gereken yanlarınız hakkındaki bakışınızı değiştirmeniz gerekir.

Aldığınız eğitim, işinizde ya da sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığınız tüm pozisyonlar, sertifikalarınız, yetkin olduğunuz araçlar… Her biri sizi alanınızda öne çıkarmaya yarayacak önemli birer varlık ve her biri sizi tanımlıyor.

2. Hikayenizi oluşturun ve kendinizi tanımlayın;

Yetkinliklerinizi belirlediniz. Şimdi size deneyim kazandıran her tecrübeyi kişiselleştirerek aktarmanız gerekiyor. Aldığınız eğitimi işinize nasıl entegre ettiğinizi, deneyimlerinizi iş hayatında ne gibi alanlarda kullandığınızı, dahil olduğunuz projelerde ne gibi görevlerde yer aldığınızı detaylı bir şekilde açıklayın. Bu, yalnızca karşınızdaki profesyonellerin değil, sizin de kendinizi tanımanızın en iyi yolu olacaktır.

3. Bunu çevrenizdekilerin de tıpkı sizin gibi görmesini, anlamasını ve bilmesini sağlayın:

Sizi çalışan zihniyetinden çıkararak markalaşma yolunda ilerletecek en önemli adımlardan biri de öne çıkma cesaretini göstererek farklı olduğunuzu herkese gösterebilmek olacak. Öncelikle her gün yaptığınız ve artık sizin için normalleşmiş işleri küçümsemeyi bırakın. Bu işlerin tamamını sahip olduğunuz beceriler ile yapabildiğinizi keşfedin ve kendinize olan inancınızı tazeleyin.

Sonrasında ise çalışma arkadaşlarınızla ve müşterileriniz ile kurduğunuz iletişimi güçlendirin. Toplantılarda, günlük rutin yazışmalarda ya da etkinliklerde fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin, bilgi ve birikiminiz ile ölçülü bir şekilde öne çıkın. Bu sayede, etki çevreniz yavaş yavaş genişleyecek ve uzmanlık alanlarınıza hakimiyetiniz göz önünde olacak.

Kişisel markalaşma yolunda nelere dikkat etmelisiniz?

Kendi içinizde marka olarak kariyer inşa etme yolundaki ilk adımları atıp zihniyetinizi değiştirdikten sonra, bazı önemli noktaları değer kabul etmeniz gerekecek. Bu değerleri sürekli geliştirirseniz, kendi yolunuzu çizmeniz de her geçen gün kolaylaşacak;

Alanınızın sınırlarını belirleyin ve odaklanın.

Özgün olmaya özen gösterin.

Tutarlı olun ve markanızı yaşayın.

Gelişimin asla durmaması gerektiğini kabul edin, güncel kalın.

Başarılarınız ile ilgili anlatılacak hikayeler yaratın.

1. Alanınızın sınırlarını belirleyin ve odaklanın.

Kendinizi geliştirmek, işinizle bağlantılı pek çok konuda bilgi sahibi olmak, ilgi alanlarınız ile ilgili yetkinlikleri işiniz dışında olsalar da geliştirmek tabii ki her zaman için iyi bir fikir. Ancak söz konusu marka olarak kariyer inşa etme olduğunda, her şey olmaya çalışmak size faydadan çok zarar getirecektir.

Bir uzmanlık alanınız olduğunu ve markanızı yaratırkenki amacınızın da bu uzmanlık alanınızı bir ürün olarak pazarlamak olduğunu unutmayın. Markanız ne kadar spesifik bir alanda hizmet verirse, insanların sizi hatırlamasının o kadar kolay olacağının farkına varın.

2. Özgün olmaya özen gösterin.

Özgün olmak, kişisel markanızı öne çıkaracak en önemli etkenlerden biri. Bu sayede hem kurduğunuz iletişim çok daha güçlü ve etkileyici olacak hem de kişisel markanızın hikayesi durmadan anlam kazanacak.

Eğer özgün olmak yerine taklit ederek ilerlemeyi seçerseniz, bu etki alanınızda yarattığınız etkiyi zamanla yok ederek başarınızın devamlılığını zedeler. Kendi iradenizle atmadığınız adımların devamını getirmeye çalışmak bir süre sonra sizin için de idealleriniz doğrultusunda atılan keyifli adımlardan çok tatsız ve yorucu bir sürece dönüşür.

3. Tutarlı olun ve markanızı yaşayın.

Kişisel bir marka yaratıyor olmayı en çok zorlaştıracak şey, markanızı kişisel hayatınızdan ayırarak bambaşka bir kimlikle yaratmak olacaktır. Kendinizi markanız ile hangi işte temsil ederseniz edin, profesyonel görüntünüz mutlaka karakterinizin bir yansıması haline gelsin.

Aksi bir durum, ilerleyen süreçlerde tutarsızlıklara sebep olur ve iletişiminizi zedeler. Bu sebeple de, kişisel markanızı oluştururken karakterinizi markanızın içine en uygun şekilde yerleştirmenin bir yolunu bulmalısınız.

4. Gelişimin asla durmaması gerektiğini kabul edin, güncel kalın.

Güncellenmemiş her bilgi, geçerliliğini yitirir ve etkisi azalır. Dahil olduğunuz sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek bu gelişmeleri kendi çalışma yönteminize entegre edin. Yeni eğitim programlarına katılmaktan, alanınız ile ilgili kitaplar okumaktan, bloglar takip etmekten ve tüm tartışmaları takip ederek fikir üretmekten vazgeçmeyin.

5. Başarılarınız ile ilgili anlatılacak hikayeler yaratın.

Etki alanınız genişledikçe, çevrenizdeki profesyoneller sizinle ilgili konuşmaya, belki sizi referans göstermeye başlayacaklar. Eğer başarınızın bir hikayesi olursa akılda kalma oranınız ve dikkatleri üzerinize toplama ihtimaliniz artar. Kendi başarı hikayenizi kendiniz yazın ve bu hikayelerin anlatılmasını sağlayın.

Marka olarak kariyer inşa etme, mutlaka alanınızda gelişim göstermiş ve uzmanlaşmış olmanızı gerektirir. Markalaşma yoluna girmeden önce yetkinliklerinizden emin olun. Aksi takdirde yanlış zamanda atılmış büyük bir adım yolun başında tökezlemenize sebep olacaktır.