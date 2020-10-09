Çalışanlar İçin Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Açıklandı

Bir araştırma şirketi, 142 ülkeyi kapsayan detaylı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmayla birlikte dünyanın çalışmak için en tehlikeli olan ülkeleri de belirlenmiş oldu. Araştırmanın en dikkat çeken yanı, iş kazası oranının en yüksek olduğu 8 ülkenin 7 tanesinin Afrika'da olmasıydı.

The Lloyd's Register Foundation, 142 ülkede 150 bin kişinin katılımıyla dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmayla birlikte, dünyanın çalışmak için en ülkeleri belirlendi. Yapılan anket, işçi sağlığının pek çok ülkede ciddi bir sorun olduğunu ancak iş verenlerin bu konuyla pek de ilgilenmediklerini gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırma, çalışmak için dünyanın en tehlikeli ülkesinin Sierra Leone olduğunu gözler önüne seriyor. Batı Afrika'da yer alan ülkede, görünüşe göre iş güvenliği ve işçi sağlığını hiç ama hiç önemsemiyor. Çünkü araştırma kapsamında bu ülkede çalışan işçilerin yüzde 69'u, yaşamları boyunca en az bir kez boyunca iş nedeniyle çok ciddi yaralanmalara maruz kalmışlar. Sierra Leone'u takip eden ülke ise yüzde 64'lük iş kazası oranıyla Gambiya.

İşte dünyanın çalışmak için en tehlikeli ülkesi

Yapılan araştırmanın zirvesindeki ülkelere baktığımızda, bu ülkelerin ekonomik açıdan yeterli gelişmişlik seviyesine ulaşmamış olduklarını görüyoruz. İş kazası oranı yüzde 62 olan Malavi, yüzde 58'le Myanmar, yüzde 55'le Liberya, yüzde 52 ile Uganda, yüzde 51'le Zambiya ve yüzde 38'le de Gana bugün dünyanın ekonomik açıdan da sıkıntılı olan ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca dünyanın çalışmak için en tehlikeli 8 ülkesinin 7 tanesinin Afrika'da olduğu, bu sıralamada Afrika dışında olan tek ülkenin Myanmar olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Erkekler, kadınlara göre çok daha fazla iş kazası geçiriyor

Yapılan araştırmaya göre erkeklerin iş kazası geçirme olasılığı, kadınlara göre ciddi anlamda yüksek. Bu bağlamda iş kazası geçirmiş olan erkeklerin sayısını dünyadaki tüm erkeklere oranladıklarında yüzde 23 sonucuna ulaşan araştırmacılar, aynı oranlamayı kadınlara yaptıklarında yüzde 14 sonucuna ulaştıklarını açıkladılar. Peki bu araştırmaya göre en riskli iş grubu hangisi?

Dünyanın en tehlikeli mesleği: Çiftçilik

Araştırma, işçilerin en çok iş kazası yaşadıkları meslek grubunu da ortaya koyuyor. Buna göre özellikle de ekonomik anlamda gelişmemiş ülkelerde yaşamlarını sürdüren çiftçi ve balıkçılar, çok ciddi bir oranda iş kazalarına maruz kalıyorlar. Bu bağlamda çiftçi ya da balıkçılık yapan insanların yüzde 34'ü, hayatları boyunca en az bir kez ciddi şekilde yaralandıkları bir iş kazası geçirmişler. Bu sektörü takip eden ikinci iş grubu ise inşaat.

İş kazası konusunda iyi durumda olan ülkeler de var

Yapılan araştırma, iş kazaları konusunda en iyi olan ülkenin Polonya olduğunu gözler önüne seriyor. Çünkü bu ülkede kaydedilen iş kazası oranı sadece yüzde 4. Polonya'yı takip eden ülkelerse yüzde 5'lik iş kazası oranıyla Singapur ve yüzde 7'yle de İtalya. Dünyanın önde gelen bazı ülkelerine baktığımızda ise Japonya'da yaşanan iş kazası oranlarının yüzde 10, Almanya'da yüzde 11, İngiltere'de yüzde 8, Çin'de yüzde 9 ve son olarak da ABD'deki iş kazası oranının yüzde 20 olduğunu görüyoruz.

Türkiye'deki durum nasıl?

The Lloyd's Register Foundation tarafından yapılan araştırma, Türkiye'yi de kapsıyor. Bu bağlamda Türkiye'deki iş kazası oranı yüzde 20. Bunun Türkiye için oldukça yüksek bir oran olduğunu, ülkemizin bu alanda daha fazla çalışması gerektiğini ortaya koyuyor.