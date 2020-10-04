Eylül 2020 Steam Donanım Araştırması Sonuçları Yayınlandı

Steam, eylül ayı Steam Donanım Araştırması sonuçlarını yayınladı. Araştırma sonucunda oyuncuların bilgisayarlarında tercih ettikleri donanımlara ait istatistiki bilgiler ortaya çıktı. İşlemci tarafında AMD, pazar payını %25'in üstüne çıkardı.

Steam'in yaptığı son Steam Donanım Araştırması (Steam Hardware Survey) Steam oyuncularının hangi işlemcileri kullandığını ortaya koydu. Araştırma sonuncunda AMD işlemci kullanan oyuncuların oranının %25,75'e çıktığı görüldü.

Aslında AMD işlemcilerinin oyuncular arasında giderek daha da popülerleşmesi çok da büyük bir sürpriz değil. Son 5 aydır oyuncular arasında kullanımı daha da artan AMD, eylül ayında da ağustos ayına göre %0,84'lük bir artış yaşadı. Oyuncuların %74,24'ü tarafından kullanılan Intel ise eylül ayında ağustosa göre %0,85'lik düşüş yaşadı.

AMD işlemciler oyuncular arasında popülerliğini artırmaya devam ediyor

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere AMD, işlemci tarafında oyuncular arasındaki popülerliğini artırmaya devam ediyor. Mayıs ayındaki Steam Donanım Araştırması'na göre kullanım oranı %22,45 olan işlemci kullanımı, eylül ayına geldiğimizde ise %25,75'e çıkıyor. Intel tarafında ise bu durumun tam tersi yaşanıyor. Mayıs ayında %77,54 olan Intel işlemci kullanımı 5 ay boyunca düşerek %74,24 seviyesine geriliyor.

Ayrıca yine Steam'in araştırmasına göre 4 çekirdekli işlemciler, bu alandaki en yüksek pazar payına sahip. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere 4 çekirdekli işlemcilerin payı mayıs ayından bu yana düşüşte olsa da %45,69 ile liderlik koltuğunda bulunuyor. 4 çekirdekli işlemcileri ise sırasıyla %26,39 ile 6 çekirdekli işlemciler ve %16,30 ile 2 çekirdekli işlemciler takip ediyor. Ayrıca 32 çekirdekli işlemcilerin oranı da %0,01.

Steam'in bu araştırması ayrıca ekran kartı kullanımını da içeriyor. Ancak burada bir sürprizden bahsetmek mümkün değil. NVIDIA, liderlik koltuğuna çok rahat bir şekilde oturuyor. Araştırma sonuçlarına göre şu an oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı %10,79'luk pay ile GeForce GTX 1060'ta bulunuyor. Oyuncular arasında en çok kullanılan 10 ekran kartının 9'u NVIDIA'ya aitken AMD Radeon RX 580, ilk 10 arasına 10.sıradan giriş yapıyor.

Bu istatistikler dışında öne çıkan ve dikkat çeken diğer istatistiklere bakıldığında oyuncuların %89,08'inin Windows 10 64 bit kullandığı görülüyor. En çok kullanılan RAM oranında %42,08 ile 16 GB RAM yer alırken en çok kullanılan ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 olarak görülüyor. Steam araştırmasının tamamına buradan erişebilirsiniz.