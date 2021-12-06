Çalışma Bakanlığı'ndan Memur Maaşı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur maaşlarında %30-35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Memur maaşına gelecek zamsa aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Son 5 ayda TÜİK verilerine göre enflasyon oranı sırasıyla %1,80, %1,12, %1,25, %2,39 ve %3,51 oranında artış gösterdi. TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı enflasyon oranı son paylaşılan verilere göre %21,31 iken, Enflasyon Araştırma Grubu gerçek enflasyon oranının %58,65 olduğunu öne sürüyor. Enflasyon oranı tartışmaları sürerkense çalışanın aldığı maaş araya kaynıyor ve eriyip gidiyor.

Bugün, Türkiye’deki tüm memur ve emeklilerin merakla beklediği bir gündü. Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı kesin olarak açıklanmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kümülatif artış oranını açıkladı. Ayrıca 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği açıklandı.

Memur maaşlarına %12’lik zam gelebilir:

Yapılan açıklamalara göre ardımızda bıraktığımız son 5 ayda enflasyondaki artış oranı, toplamda %10,07 seviyesindeydi. Bu rakamlara göre enflasyon farkı %7’nin üzerinde olduğundan, kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, %7,47 oranında enflasyon farkı zammı alabileceği bildirildi. Memur maaşlarına uygulanacak zam oranı, aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak.

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini son olarak %14’ten %18,4’e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık %7 enflasyon farkı oluşabileceğini, toplam zammın %12 seviyesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Zam %12 oranında olduğunda en düşük memur maaşı 4.594 TL, en düşük memur emekli maaşıysa 3.669 TL olacak. Fakat belirttiğimiz üzere bunun için aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasını beklemek gerekiyor.

Toplu sözleşme zammı ağustos ayında belli olmuştu:

Geçtiğimiz ağustos ayında memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı belirlenmişti. Buna göre 2022 yılı için %5 + %7, 2023 yılı içinse %8 + %6 olmak üzere iki yıl süresince %28,62’lik artış yapılacaktı. Her 6 ayda bir enflasyon, söz konusu rakamların üzerine çıktığında bu fark da maaşlara eklenecek.