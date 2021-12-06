%50'lik ÖTV Dilimine Giren Araç Sayısı 11'e Düştü

Kur artışının etkisiyle birlikte otomobillerin vergisiz fiyatları da aynı oranda artarken vergisiz fiyatı 150 bin TL’ye kadar olan, yani %50’lik ÖTV dilimine giren otomobil sayısı 11’e düştü. %80’lik dilimde de durum pek iç açıcı değil.

Türk Lirası’nda özellikle eylül ayının başından bu yana yaşanan değer kaybı, doların ve diğer kurların TL karşısında %70’e yakın değer kazanmasına neden oldu. Özellikle ülkemizdeki ithalatın çok büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği dolar kurundaki artışla birlikte pek çok hammadde ve ithal ürünün fiyatında artış görüldü, bu da ürünlerin satış fiyatlarını en az %50 oranında artırdı. Bu ürünlerden birisiyse elbette otomobillerdi.

Geçtiğimiz gün sizlerle aralık ayı itibarıyla Türkiye’de 200 bin TL’nin altında sıfır otomobil kalmadığını aktarmıştık. Fakat buna ek olarak ÖTV dilimlerinde de önemli oynamalar yaşandı. Öyle ki bu ay başından itibaren %50’lik ÖTV dilimine giren, yani vergisiz fiyatı 92 bin – 150 bin TL olan araç sayısı 11’e düştü.

%50’lik dilimde 11 model kaldı:

%50’lik ÖTV diliminde araç sayısı 6 markanın 11 modeline düşerken, bir üst seviye olan %80’lik ÖTV diliminde, yani vergisiz fiyatı 150 – 170 bin TL arasında olan araç sayısı da 10 markadan 17 model olacak şekilde kaldı. Söz konusu iki dilimde yer alan otomobillerin genel özellikleriyse pek de iç açıcı değil.

%50 ve %80’lik ÖTV dilimlerinde yer alan toplam 28 model, 1.0 motor hacmine sahip, manuel vites seçenekli ve baz donanımlı modellerden oluşuyorlar. Yani bu modeller, bulundukları serinin en düşük özellikli modelleri konumundalar.

ÖTV’de olası bir güncelleme 2022’de gelebilir:

Özellikle %50’lik ÖTV diliminin artık işlevsiz hale geldiği düşünüldüğünde hem vatandaşlar hem de üreticiler ÖTV matrahlarında güncelleme beklemeye başladı. Sektör temsilcileriyse çip krizinden kaynaklı arz sıkıntısının devam ettiğine vurgu yaparak olası bir güncelleme için 2022 yılına işaret etti.