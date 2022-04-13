Çalışmak İçin En İyi Şirketler Açıklandı: Ne Apple Ne Google

Fortune dergisi, "Çalışmak İçin En İyi Şirketler" listesinin 2022 sayısını bugün yayımladı. Bu yılki sayıda özellikle büyük teknoloji şirketlerinin ilk 100 şirket arasına girememesi dikkat çekti.

İş dünyasının en önemli ve popüler dergilerinden Fortune’un her yıl hazırladığı “Çalışmak için En İyi Şirketler” listesinin 2022 sayısı bugün yayımlandı. Çalışma şartlarının, büyüme fırsatlarının, çalışana sunulan imkânların ve çok daha fazla etmenin hesaba katılarak oluşturulduğu listede geçtiğimiz yıla göre önemli değişimler de görüldü.

Fortune ve Grate Place to Work tarafından yayımlanan ve çalışmak için ABD’deki en iyi 100 şirketi sıralayan listeye göre güncel olarak çalışmak için en iyi şirket, Cisco oldu. Çok uluslu ağ teknolojileri şirketinde çalışanların %96’sı burada çalışmaktan memnun olduğunu paylaştı. Cisco’nun birinci sırada olduğu listeye göre çalışmak için en iyi 10 şirket ise şu şekildeydi:

Çalışmak için en iyi 10 şirket:

Cisco (Bilişim teknolojileri)

Hilton (Konaklama)

Wegmans Food Markets (Perakende)

Salesforce (Bilişim teknolojileri)

NVIDIA (Bilişim teknolojileri)

Accenture (Profesyonel hizmetler)

Rocket Companies (Finansal hizmetler ve sigorta)

American Express (Finansal hizmetler ve sigorta)

David Weekley Homes (Yapı & inşaat)

Capital One (Finansal hizmetler ve sigorta)

Listenin büyük çoğunluğu teknoloji şirketlerinden oluşurken, bu şirketler arasında öne çıkanlardan HP (Hewlett Packard Enterprise) 19. sırada ve Adobe 32. sırada yer aldı. Apple, Google, Meta ya da akla ilk gelen diğer teknoloji şirketlerinin listeye girmemesiyse dikkat çekti.