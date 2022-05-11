Bir Kişi, Kendi Çalıştığı Mağazayı E-Ticaret ile Dolandırdı

Antalya'da bir kişi, kendi çalıştığı mağazayı 217 bin TL dolandırdı. Mağazanın e-ticaret platformlarındaki sayfasından alışveriş yapan şahıs, ürünler kargoya verilirken siparişi iptal etti. Buna rağmen ürünleri kendi adresine kargolayan adamın evinde 20 elektronik ürün bulundu.

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. M. K. ismindeki bir şahıs, çalıştığı mağazayı 217 bin TL dolandırdı. Şahsın bu dolandırıcılığı mağazanın e-ticaret sistemi üzerinden yaptığı anlaşıldı ve evinde yapılan aramalarda 20 elektronik ürün tespit edildi.

M. K.'nın çalıştığı mağaza, internet üzerinden de sipariş alıyordu. Bunu bilen adam, mağazanın kullandığı e-ticaret platformları üzerinden siparişler verdi. İnternetten satın aldığı ürünleri kargoya teslim sırasında iptal eden M. K., bu sayede parasını geri aldı. Ancak sistemsel gecikmeler nedeniyle mağaza bu durumu geç fark etti. Olay fark edildiğinde ise iş işten geçmişti. Çünkü ürünler M. K.'ya teslim edilmişti.

217 bin TL'lik dolandırıcılık yapıldı

Mağazanın ihbarı, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni harekete geçirdi. Yapılan soruşturmalar sonucunda aynı yöntemi kullanarak onlarca elektronik ürünü teslim alan kişinin mağaza çalışanı M. K. olduğu tespit edildi. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonda yakalanan M. K.'nın evinden yukarıda gördüğünüz elektronik ürünler çıktı...