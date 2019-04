Black Ops 4'ün Yeni Operasyonundan İlk Fragman Geldi

2018'in sonlarında oyuncularla buluşan Black Ops 4, sırayla yayımlanan operasyonlarla oyuncuları çevrimiçi modlarda tutmaya devam ediyor. Strike From The Shadows adlı yeni operasyonun 40 saniyelik fragmanı için haberin devamına göz atabilirsiniz.

Black Ops 4'ün çıkışının ardından dördüncü operasyonu oyunculara sunmayan hazırlanan Activision, çevrimiçi oyun modlarına olan ilgisini sürdürüyor. Strike From The Shadows adıyla oyuncularla buluşacak olan operasyonun 40 saniye süren kısa fragmanında ana odakta C4 yer alıyor. Bunun şimdilik ne anlama geldiğini bilmiyoruz ancak operasyon oyunculara sunulduğunda tüm soru işaretleri giderilmiş olacak.

Call of Duty'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan Strike From The Shadows fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yeni operasyonla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.