PUBG'nin Sahibine Ne Kadar Kazandırdığı Belli Oldu

Şirketin açıkladığı mali raporlara göre şirkete 920 milyon dolar kazandıran oyun, 310 milyon dolar da kâr getirdi.

Battle Royale türünün tekrar canlanmasını sağlayan Player Unknown’s Battlegrounds’ın (PUBG) geliştirici şirketi 2018’deki mali durumlarını açıkladı ve 920 milyon dolarlık (5 milyar 408 milyon TL) bir gelir elde ettiklerini söyledi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre şirket, PUGB sayesinde 310 milyon dolar (1 milyar 822 milyon TL) kâr elde etti. Oyundan en çok gelir elde edilen platform ise PC oldu. Şirket, gelirinin 790 milyon dolarını (4 milyar 600 milyon TL) bilgisayar oyuncularından elde etti.

Oyun gelirlerinin en çok hangi pazarlardan geldiği de belli oldu. Açıklamaya göre gelirlerin %53’ü Asya pazarından gelirken onu sırasıyla Kuzey Amerika ve Avrupa izliyor.

Oyunun mobil platformlardaki geliri de açıklandı. PUBG Mobile, 2018 yılı içerisinde şirkete 65 milyon dolar (382 milyon TL) kazandırdı.