Call of Duty serisinin merakla beklenen yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6, çıkışıyla birlikte bir dizi sorunu beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz gün piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 6, piyasaya çıkışıyla birlikte performans sorunları nedeniyle oyunculardan büyük tepki gördü.

Oyunu PC üzerinden deneyimleyen oyuncular, özellikle çökme sorunları ve performans düşüşleri nedeniyle oyunun Steam'deki incelemelerini "karışık" seviyesine geriletti. An itibarıyla Steam tartışma forumları ve oyunun subreddit sayfaları, sorunları çözmek adına oyuncuların çeşitli yöntemler denediği mesajlarla dolup taşıyor.

Bazı oyuncular diğer uygulamaları kaldırmak, otomatik başlatma özelliklerini devre dışı bırakmak veya diğer oyunların hile önleme yazılımlarını kapatmak gibi yöntemlere başvurdu ancak bu girişimler de oyuncuların sorunlarını çözme konusunda yetersiz kaldı.

Oyuncular hangi sorunlardan muzdarip?

Oyunculardan biri, "Her hikâye görevine başlamaya çalıştığımda oyunum çöküyor. Çok oyunculu modda sorun yaşamıyorum ama hikâye modunda hep aynı problemi yaşıyorum." dedi. Bir başka kullanıcı ise, "Oyunu başlattıktan birkaç dakika sonra uyarı mesajı olmadan masaüstüne atıyor, üstelik tüm sürücülerim de güncel." ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar oyunu defalarca yeniden yüklemelerine rağmen sorunların devam ettiğini belirtti. Şu ana kadar Activision cephesinden resmî bir açıklama yapılmazken, Steam üzerinden oyuna âdeta olumsuz inceleme yağıyor.

Oyuna dair tek sorun bunlarla da sınırlı değil. Oyuna yeni eklenen "Araknofobi modu" gibi özellikler de tartışma konusu oldu. Normal şartlarda bu mod örümcekleri farklı objelerle değiştirmesi gerekirken, zombi örümceklerin bacaklarını keserek daha da korkutucu bir hâle getiriyor.

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