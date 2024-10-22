Tencent'in yepyeni çevrim içi FPS oyunu Delta Force: Hawk Ops'un merakla beklenen açık beta tarihi belli oldu.

Tencent'in yeni FPS oyunu Delta Force: Hawk Ops'un merakla beklenen açık betası ile ilgili nihayet açıklama geldi. Call of Duty ve Battlefield gibi popüler oyunlara rakip olması beklenen taktiksel FPS oyunu, 5 Aralık'ta dünya çapında PC için açık beta sürecine geçiş yapacak.

Delta Force serisi başlangıçta NovaLogic tarafından geliştirilmiş ve 1998'de piyasaya sürülmüştü ancak NovaLogic'in kapanışıyla birlikte serinin devam oyunları çıkmamıştı. 2016 yılında kapanan stüdyo sonrası Tencent seriyi yeniden canlandıracağını duyurdu ve oyunu hem PC hem konsol hem de mobil platformlar için çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

5 Aralık'ta açık beta süreci başlıyor

Call of Duty: Mobile gibi popüler oyunları da geliştiren Tencent'in Timi Studio Group ekibi tarafından geliştirilen oyun, birkaç alfa testi aşamasından geçti ve önümüzdeki Aralık ayında açık beta ile artık tüm oyuncuların beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

5 Aralık'ta başlayacak olan açık beta süreci, Delta Force: Hawk Ops için önemli bir dönüm noktası olacak. Yayınlanacak olan sürüm, "ilk yayın sürümü" olarak kabul edilecek ve bu süreçten sonra düzenli olarak içerek güncellemeleri alacak.

Açık beta süreci neler içerecek?

Oyunun bu versiyonunda ilerlemeler sıfırlanmayacak, dolayısıyla oyuncular daha önceki alfa süreçlerine kıyasla açık beta sürecinde elde ettikleri ilerlemeyi koruyabilecekler. Aynı zamanda oyunun ilk sezonu olan Genesis de bu tarihte başlayacak. Genesis, 32 oyuncuya kadar destekleyen Havoc Warfare modu ile PvPvE odaklı Hazard Operations moduna yeni haritalar ve oyun modları ekleyecek. Ayrıca yeni bir operatör, silahlar ve araçlar da oyuncuların beğenisine sunulacak.

Tencent oyunda ücretli içeriklerin yer alacağını da doğruladı. Savaş biletleri, silah ve araç görünümleri gibi kozmetik öğeler satışa sunulacak ancak "Pay to Win (P2W)" gibi oyunculara haksız avantaj sağlayacak içerikler oyunda yer almayacak.

PC oyuncuları, açık beta sürecinin Aralık ayında başlamasıyla birlikte Delta Force: Hawk Ops'a Steam ve Epic Games Store üzerinden erişebilecekler. Oyunun PlayStation, Xbox ve mobil platformlar için ise 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.