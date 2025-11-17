Call of Duty: Black Ops 7, Serinin En Kötü Oyunu Oldu: Neden Bu Kadar Düşük Puanlar Aldı?

Dünyanın en popüler serilerinden Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 7, geçtiğimiz günlerdeki çıkışının ardından ciddi bir eleştiri bombardımanına tutuldu.

Call of Duty: Black Ops 7, çıkışının hemen ardından Metacritic’te serinin şimdiye kadarki en düşük kullanıcı puanına sahip oyunu oldu. Eleştirmenlerden PC sürümü için 84 gibi güçlü bir not almasına rağmen kullanıcılar oyuna ortalama 1.7 puan vererek “aşırı olumsuz” kategorisine taşıdı.

Bu arada sadece Metacritic değil, Steam cephesinde de tablo pek farklı değil... Şu ana dek oyuncuların yalnızca %42’si olumlu inceleme bıraktı ki bu, böylesine sevilen serideki bir oyun için oldukça düşük bir puan.

Eleştirilerin en büyük odağı ne?

Eleştirilerin büyük kısmı oyunun “serinin kimliğinden uzaklaşması”, “yapay zekâ ile üretilmiş içerikler kullanması” ve hikâye modunun durdurulamaması gibi sorunlara odaklanıyor. Oyuncular, seriyi tekrar rayına oturttuğunu düşündükleri Black Ops 6’dan sonra bu oyunun “hayal kırıklığı yaratan” bir oyun olduğunu savunuyor.

Tepkilerin en yoğunlaştığı konu ise oyunda yer aldığı iddia edilen yapay zekâ destekli görseller. Özellikle bazı görev kartlarının yapay zekâ ile üretildiğine yönelik benzerlikler, oyuncuların güvenini zedelemiş durumda. Activision her ne kadar Steam sayfasında oyunun geliştirilmesinde yapay zekâ kullanıldığını doğrulasa da topluluk bu tercihin kaliteyi düşürdüğünü düşünüyor.

Hikâye modu da yoğun tepki gördü

Tek sorun yapay zekâ kullanımı değil elbette. Serinin o sürükleyici savaş ve hikâye deneyimi, yerini başka türden oyunlarda gördüğümüz boss savaşlarına ve can barlarına bırakmış durumda.

Peki siz yeni Call of Duty: Black Ops 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.