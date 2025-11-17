Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Call of Duty: Black Ops 7, Serinin En Kötü Oyunu Oldu: Neden Bu Kadar Düşük Puanlar Aldı?

Dünyanın en popüler serilerinden Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 7, geçtiğimiz günlerdeki çıkışının ardından ciddi bir eleştiri bombardımanına tutuldu.

Call of Duty: Black Ops 7, Serinin En Kötü Oyunu Oldu: Neden Bu Kadar Düşük Puanlar Aldı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Call of Duty: Black Ops 7, çıkışının hemen ardından Metacritic’te serinin şimdiye kadarki en düşük kullanıcı puanına sahip oyunu oldu. Eleştirmenlerden PC sürümü için 84 gibi güçlü bir not almasına rağmen kullanıcılar oyuna ortalama 1.7 puan vererek “aşırı olumsuz” kategorisine taşıdı.

Bu arada sadece Metacritic değil, Steam cephesinde de tablo pek farklı değil... Şu ana dek oyuncuların yalnızca %42’si olumlu inceleme bıraktı ki bu, böylesine sevilen serideki bir oyun için oldukça düşük bir puan.

Eleştirilerin en büyük odağı ne?

2

Eleştirilerin büyük kısmı oyunun “serinin kimliğinden uzaklaşması”, “yapay zekâ ile üretilmiş içerikler kullanması” ve hikâye modunun durdurulamaması gibi sorunlara odaklanıyor. Oyuncular, seriyi tekrar rayına oturttuğunu düşündükleri Black Ops 6’dan sonra bu oyunun “hayal kırıklığı yaratan” bir oyun olduğunu savunuyor.

Tepkilerin en yoğunlaştığı konu ise oyunda yer aldığı iddia edilen yapay zekâ destekli görseller. Özellikle bazı görev kartlarının yapay zekâ ile üretildiğine yönelik benzerlikler, oyuncuların güvenini zedelemiş durumda. Activision her ne kadar Steam sayfasında oyunun geliştirilmesinde yapay zekâ kullanıldığını doğrulasa da topluluk bu tercihin kaliteyi düşürdüğünü düşünüyor.

Hikâye modu da yoğun tepki gördü

Tek sorun yapay zekâ kullanımı değil elbette. Serinin o sürükleyici savaş ve hikâye deneyimi, yerini başka türden oyunlarda gördüğümüz boss savaşlarına ve can barlarına bırakmış durumda.

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın
[Kasım 2025] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı [Kasım 2025] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Peki siz yeni Call of Duty: Black Ops 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Call Of Duty Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim