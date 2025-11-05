Tümü Webekno
Call of Duty: Black Ops 7 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Activision, Call of Duty: Black Ops 7'nin PC sürümü için sistem gereksinimlerini yayımladı. Şirket, Call of Duty: Black Ops 7 için oyuncuları çok fazla zorlamayacak ancak TPM 2.0, hile sistemi nedeniyle zorunlu olacak.

Call of Duty: Black Ops 7 Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Activision, oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri Call of Duty: Black Ops 7 için tüm çalışmaları tamamladı. Şirket, 10-11 Kasım tarihi itibarıyla tüm platformlarda erken erişime açacak. 13-14 Kasım tarihlerinde de oyunun resmî çıkışı gerçekleştirilmiş olacak. Peki Call of Duty: Black Ops 7'nin PC sürümü, hangi sistem gereksinimlerine sahip olacak?

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımlayan şirket, oyuncuların nasıl bir bilgisayara sahip olmaları gerektiğini tüm detaylarıyla açıkladı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimlerine yakından bakalım.

Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri:

Başlıksız-1

Minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ya da Intel Core i5-6600
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 470 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 (1060) ya da Intel Arc A580
  • Depolama Alanı: 116 GB (SSD)

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 11 64 Bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ya da Intel Core i7-6700K
  • RAM: 12 GB
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 6600XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3060 ya da Intel Arc B580
  • Depolama Alanı: 116 GB (SSD)

Ultra 4K çözünürlük için sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 11 64 Bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i7-10700K
  • RAM: 16 GB
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 9070XT ya da NVIDIA GeForce RTX 4080 veya 5070
  • Depolama Alanı: 116 GB (SSD)

Başlıksız-1

Burada altını çizmemiz gereken husus, Call of Duty: Black Ops 7 için uygulanacak TPM 2.0 ve Secure Boot zorunluluğu. Şirketin açıklamasına göre bu zorunluluk, hile yazılımı için gerekli çünkü artık donanım düzeyinde hile engellemesi yapılacak.

Call of Duty: Black Ops 7'nin PC sürümü için yayımlanan son fragman:

Call of Duty: Black Ops 7 hakkında bilmeniz gereken her şey:

