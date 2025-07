Activision'ın uzun süredir merakla beklenen çevrim içi FPS oyunu Call of Duty: Black Ops 7 hakkında bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Çevrim içi FPS oyunları dendiğinde zirveyi iki isim paylaşıyor. Bunlardan biri elbette Call of Duty serisi ve her yıl belirli istisnalar haricinde seriye yeni oyun gelmekte. Bu yılki oyun Call of Duty: Black Ops 7 ise şimdiden beklentileri yükseltmiş durumda ve serinin en iyi oyunu olmaya aday.

A'dan Z'ye oyuna dair şu ana dek paylaşılan tüm detaylara yer vereceğimiz bu içeriğimizde Call of Duty: Black Ops 7'ye dair sabırsızlığınızı bir nebze yükseltebiliriz, o yüzden temkinli olun.

Call of Duty: Black Ops 7 fragmanı

Call of Duty: Black Ops 7 konusu

Call of Duty: Black Ops 7, 2035 yılında geçen, teknolojiyle iç içe geçmiş bir dünya düzeninde psikolojik harp ve korkunun silah olarak kullanıldığı bir savaşın ortasında David "Section" Mason’un liderliğinde geçen karanlık bir hikâyeyi anlatıyor.

Black Ops 2 ve 6'nın devamı niteliğinde olan bu oyunda, küresel kaosun ortasında gizemli bir düşman, insanların zihinlerini manipüle eden sanrılar ve dijital halüsinasyonlar yoluyla gerçekliği sorgulatıyor. Mason ve ekibi, hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorlayan görevlerde, geçmişten tanıdık düşman Raul Menéndez’in yapay zekâ formuyla yüzleşirken, korkunun en büyük tehdit hâline geldiği bu yeni savaş biçiminde insanlığın kaderi için mücadele ediyor.

Call of Duty: Black Ops 7 karakterleri

David “Section” Mason

Mike Harper (Michael Rooker)

Emma Kagan (Kiernan Shipka)

Raul Menéndez

Call of Duty: Black Ops 7 modları

Co-op : Hem tek oyunculu hem de dört kişiye kadar co-op oynanabilecek.

: Hem tek oyunculu hem de dört kişiye kadar co-op oynanabilecek. Multiplayer : Near‑future (yakın geleceğe ait) temalı silahlar ve yepyeni haritalar içerecek.

: Near‑future (yakın geleceğe ait) temalı silahlar ve yepyeni haritalar içerecek. Zombies (Dark Aether): Tur‑tabanlı klasik Zombi modu, Dark Aether hikâye arkıyla devam edecek.

Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman çıkacak?

Call of Duty: Black Ops 7 çıkış tarihi henüz açıklanmış değil fakat Black Ops 6'nın geçtiğimiz yıl 25 Ekim tarihinde piyasaya sürüldüğünü varsayarsak, Black Ops 7'nin de benzer tarihlerde çıkması bekleniyor.

Call of Duty: Black Ops 7 fiyatı

Call of Duty: Black Ops 7'nin fiyatı henüz açıklanmadı fakat günümüzde AAA oyunların fiyatlarının minimum 69.99 dolara sabitlendiği düşünüldüğünde Call of Duty Black Ops 7'nin de 69.99 dolardan gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca oyunun ilk günden Xbox Game Pass'te yer alacağını belirtelim.

Call of Duty: Black Ops 7 sistem gereksinimleri

Call of Duty: Black Ops 7'nin sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı lakin ciddi bir teknolojik sıçrama beklenmediğinden sistem gereksinimlerinin Black Ops 6 ile benzer olması bekleniyor.