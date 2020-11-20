CoD: Black Ops Cold War Nuketown Silah Paketi Yayınlandı

Call of Duty: Black Ops Cold War Nuketown Silah Paketi, tüm oyuncular için ücretsiz olarak yayınlandı. Silah paketini almak ve yeni Nuketown '84 haritasına önceden hazır olmak için tek yapmanız gereken oyuna 3 Aralık'tan önce giriş yapmak.

Activision’ın soğuk savaş dönemini konu alan yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm oyunculara Call of Duty serisinin en ikonik haritalarından Nuketown temalı yeni bir DLC paketi sunuyor. Üstelik Nuketown silah paketini almak için yapmanız gereken tek şey, 3 Aralık’tan önce oyuna giriş yapmak.

Nuketown silah paketi, oyunculara Nuketown temalı bir silah taslağı, silah takısı, amblem ve bir arama kartı da dahil olmak üzere toplamda 10 farklı oyun içi ürün sunuyor. Aslına bakacak olursak yeni Nuketown silah paketi, oyuna 24 Kasım’da dahil olacak Nuketown '84 haritasına zemin hazırlıyor ve harita da tıpkı silah paketi gibi ücretsiz olarak sunulacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Nuketown silah paketinde neler var?

“Last Stop” epik pompalı tüfek taslağı

Bu silah taslağı, 21.6” Paratrooper namlu, 6 RND şarjör, Milstop Reflex optik ve bir Commando Assembly dipçik ile birlikte geliyor.

Altı farklı silah takısı

“Chad”, “Thad”, “Vlad”, “Karen”, “Sharon” ve “Bobbi McDaren” ismindeki silah takıları ile en sevdiğiniz silahları daha da özelleştirebileceksiniz.

“Test Subjects” çıkartmaları

Gunsmith'teki çoğu silaha yapıştırılabilen “Test Subjects” (Test denekleri) çıkartması ile düşmanlarınıza nükleer bir savaşa hazır olmaları gerektiğini gösterebilirsiniz.

Nuketown Legend amblemi ve Omnibus arama kartı

Nuketown Legend amblemi ve Omnibus arama kartı, oyuncu profilinizi klasik öğeler ile süslemenizi mümkün kılıyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War Nuketown silah paketi tanıtım videosu