CoD: Black Ops Cold War Zombies’de Balık Tutulabilecek

Treyarch, bugün paylaştığı blog yazısında 20 Mayıs’ta gelecek büyük güncellemeyle eklenecek yeni içerikleri açıkladı. Bu içeriklerden biriyse balık tutma oldu. Balık tutmanın oyunda nasıl bir yer taşıyacağı henüz bilinmiyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War oyuncularının zevkle oynadıkları Zombies modu, 20 Mayıs’ta büyük bir güncelleme alacak. Bu güncellemenin içeriği hakkında bugüne kadar pek fazla bilgi paylaşılmamış olsa da Treyarch, bugün paylaştığı blog yazısında heyecanlandırıcı ve ilginç detaylara yer verdi. Oyuna balık tutma ekleneceği açıklandı.

Bir Call of Duty oyununa ya da daha özele inersek bir zombi oyun moduna neden balık tutabilme gibi bir özelliğin getirileceğini açıkçası tahmin edemiyoruz. Fakat bu özelliğin Outbreak moduna geleceği, paylaşılan açıklamayla resmi ağızdan duyuruldu. Yapabileceğimiz en iyi tahmin, balık tutmanın oyunda mini-oyun olarak görev yapması.

Balık tutma, sürpriz yumurtalara da aracı olabilir:

Zombies modu ve sürpriz yumurtalar bugüne kadar birbirine fazlasıyla uyan ikiliydi. Treyach, yeni güncellemeyle birlikte oyuna ilk hikaye tabanlı sürpriz yumurtasının da geleceğini açıkladı. Twitter’da yaptığı paylaşımda da bomba maymun figürüne ve “İşaretimi bekle” ifadesinin yer aldığı kartı gösterdi. Güncellemeyle birlikte oyuna yeni belgeler, kalıntılar ve iletişimlerin de Outbreak moduna ekleneceği açıklandı.

Güncellemeyle gelecek diğer yenilikler:

20 Mayıs’ta yayınlanacak güncellemeyle birlikte oyuna sınırlı süre boyunca devam edecek Cranked 2: No Time to Crank isimli bir mod da eklenecek. Bununla birlikte Dead Ops Arcade 3’e Silverback Slideways haritası gelecek. Elbette silahların dengeleriyle oynanacak ve oyunculara kendi taslaklarını moda taşıma imkânı sunulacak.

Treyarch tarafından paylaşılan bir diğer heyecanlandırıcı detaysa daha da ileri dönemleri ilgilendiriyor. Şirket, oyunun dördüncü sezonunda yeni zombi haritası geleceğini belirtti. Bu haritanın hangi harita olacağı bilinmiyor olsa da ortaya atılan iddialara göre harita, Berlin olacak.