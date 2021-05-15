Microsoft’un Bethesda’yı satın almasıyla yeni oyunlardan bazılarının, özellikle büyük olanlarının Xbox ve PC özel oyunları olmasını bekliyorduk. İşte bu oyunlardan ilki Starfield oldu. Oyun dünyasının tanıdık isimlerinden Jeff Grubb, doğrulamayı yaptı.

Oyun dünyasının sevilen isimlerinden birisi olan Bethesda, E3 2018 konferansında yepyeni bir oyunla karşımıza gelmişti. Konferans sırasında 1 dakikalık fragman gösterilmiş, fragmanda da yalnızca uzay ve bir uzay aracı yer almıştı. Fragmanla oyunun uzay temalı olduğunu anlamıştık. Bethesda’nın uzayda geçecek bir oyun çıkaracak olması hepimizi heyecanlandırmış olsa da şirket, bu fragmanın ardından oyun hakkında hiçbir şey paylaşmadı.

Bugün de resmi bir gelişme olmasa da oyun dünyasının tanıdığı isimlerden birisi olan ve oyunlar hakkında önceden ve içeriden bilgi veren Jeff Grubb, Twitter’da bir açıklama paylaştı. Starfield’ın özel oyun olacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Jeff Grubb, oyunun yalnızca Xbox ve PC’ye çıkacağını açıkladı. Bu durum, PlayStation oyuncularını üzse de aslında bizi pek de şaşırtmadı.

Microsoft’un Bethesda’yı satın alması zaten bir işaretti:

Microsoft, aylar önce Bethesda’yı 7,5 milyar dolara satın aldı. Bu satın alımın ardından ortaya çıkan bazı haberlere göre Sony, Microsoft şirketi satın almadan önce şirketle görüşme halindeydi. Bu görüşmenin amacıysa haberimizde söz konusu oyun olan Starfield’ı PlayStation 5 özel oyunu olarak piyasa sürmekti. Yani bu durum gerçekleşseydi, Starfield Xbox ve PC’ye çıkmayacaktı.

Microsoft’un satın alımının ardındansa elbette şirketin Bethesda’yla özel oyunlar geliştirmesi bekleniyordu. Birkaç hafta önce Microsoft Gaming’in Başkan Yardımcısı Phil Spencer, yaptığı açıklamada bunu doğrulayan ifadelere yer vermişti. Dolayısıyla büyük bir çıkış yapması beklenen Starfield’ın özel oyun olması neredeyse kesindi.

Starfield’ın ne zaman yeniden karşımıza çıkacağıysa halen meçhul. Fakat iddialara göre E3 2021 etkinliğinde Bethesda ya da Microsoft, yeni oyununu tekrar gösterecek ve bu kez bir çıkış tarihi verecek. Hatta ortaya atılan farklı iddialara göre Starfield’ın reklamları şimdiden ayarlanmış durumda. Bu da oyunun bu yıl ya da önümüzdeki yıl çıkabileceğine işaret ediyor.