Call of Duty Blacks Ops 6 Dahil Toplam 4.900 TL Değerinde 7 Oyun Hafta Sonu Xbox'ta Ücretsiz

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyunseverler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 31 Ekim-2 Kasım tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 4 bin TL’yi aşan 7 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Xbox FreePlayDays

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Call of Duty Blacks Ops 6 2.799,99 TL
Dragon Ball Xenoverse 2 89 TL
Dead by Daylight 899 TL
Catan – Console Edition 45 TL
Warhammer 40,000: Rogue Trader 700 TL
Yes, Your Grace 56,25 TL
Post Trauma 315 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

Xbox Oyunlar

