CS2 Skin Piyasası Çöktü: Yeni Gelen Özellik 2 Milyar Doları Yok Etti!

Bugün gelen yeni güncellemeyle CS2'ye eklenen beş adet Covert skin ile bıçak veya eldiven takas edebilme özelliği, oyunun piyasasını âdeta yerle bir etti.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Counter-Strike 2 (CS2)’nin devasa skin piyasası, bugün gelen beklenmedik bir güncellemenin ardından âdeta çöktü. Valve’in yayımladığı yeni sistem, oyuncuların beş adet “Covert” (kırmızı renk) kalitede silah kaplamasını bıçak veya eldivenle takas etmesine izin veriyor ancak bu değişiklik, piyasa değerini bir gecede 5,9 milyar dolardan 4,2 milyar dolara düşürdü. Bazı bıçakların değeri %43 oranında azaldı, buna karşın Covert skin’lerin değeri %67’ye kadar yükseldi.

Yeni sistemin etkileri henüz tam olarak netleşmemiş olsa da bu panik satışların geçici olabileceği düşünülüyor. Keza oyuncular arasındaki asıl tartışma, Valve’in bu kadar kolay bir şekilde milyarlarca dolarlık değeri silecek kararlar alabilmesiyle ilgili.

Valve'ın bu kararı neden aldığı bilinmiyor

CS2

Bazı oyuncular yaşanan düşüşün asıl nedeninin “arz şoku” değil, Valve’e duyulan güvenin zedelenmesi olduğunu söylüyor. Eski YouTube Gaming yöneticisi Ryan Wyatt, “Mesele güncellemenin kendisi değil, Valve’ın bu kadar tek taraflı kararlara imza atması yatırımcı güvenini sarsıyor.” yorumunda bulundu.

Yine de birçok oyuncu, yıllardır aşırı pahalı hâle gelen skin pazarının yenilenmesi gerektiğini savunuyordu. Yine de Souvenir AWP Dragon Lore’un 500 bin dolara, AK-47 Blue Gem’in ise 1 milyon dolara satıldığı bir piyasada, bu değişikliğin adaleti mi yoksa kaosu mu artırdığı tartışılır...

Peki siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

