Call of Duty: Mobile'ın 7. Sezonu, birçok yenilikle birlikte yayınlandı. Yeni sezonla birlikte battle royale haritası genişledi ve yeni oyun modları, silahlar, karakterler ve daha birçok yenilik oyuna eklendi.

Infinity Ward ve Activision, ABD'de ırkçılığa karşı düzenlenen protestolara destek vererek Call of Duty: Modern Warfare, battle royale modu Warzone ve Call of Duty Mobile'ın yeni sezonlarını erteleme kararı almıştı. Aradan geçen 10 günün ardından Call of Duty Mobile'ın 7. sezonu, iOS ve Android için yayınlandı.

Call of Duty Mobile'da 6. sezon Savaş Bileti'nde geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme, 7. sezonun bugün geleceğinin ipucunu vermişti. Beklenildiği gibi popüler battle royale oyununun Radioactive Agent başlıklı 7. sezonu bugün itibarıyla yayınlandı. Activision, yeni haritalar, silahlar ve kozmetiklerin yanı sıra battle royale haritasının büyük ölçüde genişletildiğini vurguladı.

Call of Duty: Mobile'ın battle royale haritası genişledi

Call of Duty Mobile haritasına Black Market, Harbor, Downtown, Sanitarium, Ski Town, Heat ve Frigid Wetlands adlı 7 yeni bölge geldi ve mevcut bölgeler genişletildi. Artık battle royale oyununun güncellenen haritası eskisinden %45 daha büyük. Black Market'ta oyuncu ve helikopterlerin konumlarını görüntüleyerek casusluk yapabileceksiniz. Ayrıca oyuna yeni bir taşıt olarak tank geldi.

Call of Duty: Mobile'a, Modern Warfare'den oyun modları geldi

Tüm bunların yanı sıra 7. sezon savaş biletiyle kazanabileceğiniz yeni ödüller, Modern Warfare'in 2v2 çok oyunculu modu Gunfight, ve Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod Yaşayan Ölüler'in Saldırısı oyuna eklendi. Oyuncular Gulag hapishanesinde 2v2 Gunfight modunda savaşabilecek veya Yaşayan Ölüler'in Saldırısı modunda zombilere karşı mücadele verebilecekler.

Call of Duty Mobile 7. Sezon Savaş Bileti videosu

Oyuncular ücretsiz Savaş Bileti'nde, seviye 14'te yeni Cluster Strike Scorestreak'e erişebilecekler. Bu yıkıcı hava saldırısı, düşmanlara hasar yağdırıyor. Ardından oyuncular, seviye 21'de yeni bir silah olan QQ9 SMG'nin kilidini açabilecekler ve çeşitli kamuflajlar elde edebilecekler. Savaş Bileti'ni satın alanlar ise tüm seviyeleri açarak Hazmat Ghost, Kreuger Alchemist karakterlerinin yanı sıra M4 Back Scratcher ve QQ9 Flood gibi efsanevi silah kaplamaları kazanacak. Ayrıca nadir 'Radyoaktif' ve Destans 'Barikat' kamuflaj serisinin kilidini de açacaklar.