'Gulag' Sistemi, Call of Duty: Mobile'a da Geliyor

Activision, Call of Duty: Mobile'ın 7. sezonuyla oyunculara sunulacak yeni özellikleri test sunucularında yayınladı. Bu sayede oyuna gelecek olan yeni özellikler de gün yüzüne çıkmış oldu. Call of Duty: Warzone'u benzersiz kılan bir özellik olan Gulag, ilerleyen günlerde Call of Duty: Mobile'a da eklenecek.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Activision, geçtiğimiz yıl heyecanla beklenen yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare'ı duyurdu. Gördüğü ilgiden fazlasıyla memnun kalan geliştirici ekip, oyunu piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra Call of Duty efsanesinin mobil sürümünü de oyunseverlerle buluşturdu. Ayrıca süreç içerisinde Call of Duty: Modern Warfare'ın hayatta kalma oyunu olan Call of Duty: Warzone da piyasaya sürüldü.

Call of Duty: Warzone, çoğu yönüyle geleneksel bir hayatta kalma oyunu. Ancak bu oyunu rakiplerinden benzersiz kılan bir özellik bulunuyor. Bu özellik, "Gulag" olarak isimlendiriliyor ve Call of Duty: Warzone'daki bu etkileyici özellik, kısa bir süre sonra Call of Duty: Mobile'a da gelecek.

Call of Duty: Warzone'daki Gulag sistemi nedir?

Call of Duty: Warzone'u diğer hayatta kalma oyunlarından ayıran bir özellik olan Gulag, oyunseverlere öldüklerinde ikinci şans veren bir sistem. Şöyle ki; normal koşullarda bir oyunda öldükten sonra her şey bitmiş olur. Ancak Gulag sayesinde oyunseverler, hayatta kalma modundaki ilk ölümlerinde Gulag'a gönderiliyorlar. Tüm oyuncular, ilk kez öldüklerinde Gulag'ı ziyaret ediyorlar.

Gulag bölgesinde bir araya gelen oyuncular, sıralı bir şekilde 1'e 1 karşılaşmalara giriyorlar. Bu karşılaşmanın kazananı ise maça geri dönüyor. Böylece basit bir hata yüzünden ölen oyuncular, maçı kazanmak için ikinci bir şans elde etmiş oluyor.

Call of Duty: Mobile'a gelecek Gulag sistemi, Warzone'dakinden biraz farklı olacak

Geliştirici ekibin Call of Duty: Mobile için üzerinde çalıştığı Gulag sistemi, Warzone'a oranla biraz daha farklı olacak. Öyle ki oyuncular, Call of Duty: Mobile'ın Gulag sisteminde sadece bir haritaya sahip olacaklar. Yani Call of Duty: Warzone'daki varyantların tümü Call of Duty: Mobile'da yer almayacak. Ancak her şeye rağmen oyunseverler, Call of Duty: Mobile'da artık çok daha farklı bir deneyim yaşayacaklar.