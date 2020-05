Call of Duty: Modern Warfare 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Amerikalı video oyun devi Activision, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone'un dördüncü sezonu için yepyeni bir fragman yayınladı. Henüz resmi olarak açıklanmasa da, fragmanda göze çarpan bir detay, serinin efsanevi karakteri Captain Price’ın Operatör karakterlerden biri olacağını gösteriyor.

Infinity Ward, her mevsimsel güncelleme ile oyuna yeni operatörler, yeni haritalar, yeni oyun modları ve bir sürü yeni silah getiriyor. Her sezonun yaklaşık iki ay sürdüğü göz önüne alındığında, Call of Duty: Modern Warfare’ın dördüncü sezonu da muhtemelen haziran ayında yayınlanacak, ancak bu konuda henüz kesin bir tarihin olmadığını söylemekte fayda var.

Modern Warfare'ın dördüncü sezonunda seçilebilir Operatör'lerden biri Captain Price Olabilir

Infinity Ward, bağımsız ve ücretsiz olarak oynanabilen Call of Duty: Warzone adındaki Battle Royale modunu ikinci sezonda oyuna eklemişti. Warzone, lansmanından bu yana birçok güncelleme aldı, ancak oyun hala PC platformunu çevreleyen hile sorunları mücadele ediyor. Bu da konsol oyuncularının büyük bir bölümünün eşleştirmede çapraz platform seçeneğini kapatmasına neden oluyor.

Bu arada, Infinity Ward, Modern Warfare ve Warzone'u desteklemekle meşgulken, diğer Activision stüdyoları da Call of Duty: Black Ops Cold War adlı yeni bir Black Ops oyunu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Call of Duty serisi hakkındaki isabetli tahminleri ile bilinen Okami, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Black Ops serisindeki yeni halkanın Vietnam Savaşı’nı konu alacağını iddia etti.

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın Vietnam Savaşı’nı konu alacağını iddia ediliyor

Yeni Modern Warfare oyunu ile Captain Price ve Gaz gibi serinin ikonik karakterlerine yeniden hayat veren Activision, bu kez de Frank Woods ve Alex Mason karakterlerini geri getirmeyi planlıyor. Call of Duty: Black Ops Cold War’un 2020’nin son çeyreğinde duyurulacağı konuşulsa da, stüdyodan söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.

Call of Duty: Modern Warfare dördüncü sezon fragmanı