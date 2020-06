Call of Duty Mobile'a Yeni Çok Oyunculu Harita Geliyor

Call of Duty Mobile'a oyuncuların ilk kez Modern Warfare 2 ile tanıştığı yeni bir harita geliyor. Highrise adlı yeni çok oyunculu harita, yüksek binalarıyla hem uzak hem de yakın mesafede savaşa çeşitlilik getirecek.

Call of Duty Mobile'ın 7. sezonu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Yeni sezon güncellemesi battle royale haritasına yapılan değişikliklerin yanı sıra Modern Warfare'den yeni çok oyunculu modlar getirecek. Mobil Call of Duty oyununda 7. sezon henüz yeni başladı ve daha birçok yenilik oyuncuları bekliyor.

Call of Duty Mobile'a 7. Sezon'da 'Tunusia' adlı yeni çok oyunculu bir harita ve Attack of the Undead adlı bir zombi oyun modu gelmişti. Call of Duty Mobile Twitter hesabı, şimdi de 'Highrise' adlı yeni çok oyunculu haritanın çok yakında oyuna ekleneceğini duyurdu. Ancak yeni haritanın çıkış tarihine dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Call of Duty Mobile'ın yeni haritası Highrise, savaşa çeşitlilik getirecek

Highrise'ın Call of Duty Mobile hayranları için kesinlikle benzersiz bir 'çok oyunculu harita' olacağını söyleyebiliriz. Highrise haritası, duyuruyla birlikte yayınlanan görsele bakılırsa diğer haritaların aksine oyuncuların tarzına çeşitlilik katacak yüksek binalar ve vinçler içeriyor. Eski Call of Duty hayranlarının favori haritalarından biri olan Highrise, ilk olarak Call of Duty Modern Warfare 2'de karşımıza çıkmıştı.

Call of Duty haritalarının mobil versiyonları genellikle orijinallerine sadık olarak tasarlanıyor. Yüksek katlı binalara sahip olan yeni harita, hem yakın mesafede hem de uzak mesafede hararetli savaşlar sunacak. Highrise'da oyuncular, hafif makineli silahlardan keskin nişancı tüfeklerine kadar geniş yelpazede birçok silahı kullanabilecek. Çok oyunculu harita, Activision'ın yol haritasında görülmese bile 7. sezonun parçası olarak gelecek.

Call of Duty Mobile, Highrise'ın yanı sıra yakında 1v1 çok oyunculu bir harita olan Gulag'ı tanıtacak. Yeni harita gibi, Gulag'ın çıkış tarihi de şu anda belli değil. Ancak 7. sezon yol haritasına göre Gulag, bu ayın sonunda oyuna eklenecek.