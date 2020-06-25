Call of Duty Mobile, İndirme Sayısında PUBG Mobile'ı Geçti

Call of Duty, mobil platformlara geldiği ilk günden itibaren oyuncuların gözdelerinden biri oldu. Lansmandan bu yana yüz milyonlarca oyuncuya erişen Call of Duty Mobile, toplam indirilme sayısıyla en büyük rakiplerini sollamış durumda.

Activision'ın geçtiğimiz yıl mobil platformlara getirdiği Call of Duty efsanesi kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Popüler battle royale oyunu Call of Duty Mobile, şimdiye kadar ulaştığı indirilme sayısıyla aynı zaman dilimi içinde diğer rakiplerinin gösterdiği performansı açık ara geride bıraktı.

Tencent Timi Studios ile ortaklaşa geliştirilen Call of Duty Mobile, 1 Ekim 2019'da Android ve iOS için piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana sürekli artan oyuncu kitlesiyle bir mobil battle royale kralı olabileceğini gösterdi. Öyle ki pazarda geçirdiği ilk 265 günde, PUBG Mobile'ın çıkışından sonraki aynı süreçte elde ettiği indirilme sayısını dahi geride bıraktı.

Call of Duty Mobile şimdiye kadar 250 milyondan fazla indirildi

Call of Duty Mobile, Android ve iOS mağazalarında geçirdiği 265 günde toplam 250 milyondan fazla indirildi. PUBG Mobile ise çıkışından sonraki ilk 265 günde 237 milyon, Fortnite Mobile da 78 milyon indirilmeye ulaşmıştı. Call of Duty Mobile aynı zamanda diğer mobil battle royale oyunlarından daha fazla gelir elde de etti.

Call of Duty Mobile elde edilen gelirlerde de zirveyi bırakmadı

Call of Duty Mobile, ilk 265 gün içinde küresel kullanıcı harcamaları açısından PUBG Mobile ve Fortnite Mobile'ı geride bıraktı. Call of Duty'nin mobil battle royale oyunu, PUBG Mobile'dan %78, Fortnite Mobile'dan da %83 daha yüksek gelir elde etmeyi başardı. Oyun, yapımcılarına şimdiye kadar toplamda 327 milyon dolar kazandırdı.

Oyun, pazardaki en iyi performansı ise lansman ayı olan Ekim 2019'da gösterdi. Call of Duty Mobile ilk ayında 55 milyon dolar gelir etti. Ayrıca Mayıs 2020'de gelirler ikinci kez tırmanışa geçerek 53 milyon dolara ulaştı.