Cardi B, Klibinde CoD:Modern Warfare 2 Kolyesi Taktı [Video]

Activision, ekim ayında piyasaya süreceği Call of Duty: Modern Warfare 2 için yeni bir iş birliğine gitti. Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B'nin kapısını çalan şirket, Hot Shit şarkısının klibinde Cardi B'nin boynuna özel yapım bir kolye taktı.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Activision, 28 Ekim 2022'de Call of Duty: Modern Warfare 2 ile karşımıza çıkacak. Hal böyle olunca da şirket, oyunun tanıtımını en güçlü şekilde yapmaya çalışıyor. Hatta bundan bir süre önce Snoop Dogg, Steve Aoki ve Pete Davidson, Call of Duty: Modern Warfare 2 için tanıtımlar yapmışlardı. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi.

Activision, oyunun tanıtımı için bu kez dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B'nin kapısını çaldı. Yapılan iş birliği kapsamında, bugün yayınlanan Hot Shit isimli şarkıda Call of Duty: Modern Warfare 2'den ufak bir parça yer aldı. Cardi B, tanıtım kapsamında yalnızca bir adet üretilen özel bir Call of Duty Ghost kolyesi taktı. Özel kolye, Call of Duty hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

İşte Cardi B'nin Hot Shit şarkısındaki Call of Duty: Modern Warfare 2 tanıtımı:

Cardi B'den konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemiş olsa da Activision, yapılan iş birliği ile ilgili konuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu özel kolyenin Omar The Jeweller isimli şirket tarafından tasarlandığı ifade edildi. Activision, Cardi B'ye bu tanıtım için ekstra ödeme yapıp yapmadığına ilişkin bir şey söylemedi.

Bir süredir Steam'de listelenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri henüz belli değil. Ancak bu oyunun fiyatını biliyoruz. Buna göre oyuncular, oyunun standart sürümü için 699 TL, Vault Edition sürümü içinse 869 TL ödeme yapmak durumunda olacaklar. Activision'ın bu oyunla birlikte oynaması ücretsiz hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un yeni sürümü Call of Duty: Warzone 2.0'yi de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Karşınızda, Cardi B'nin Call of Duty: Modern Warfare 2 tanıtımı:

İlk kez 50. saniyede görülen kolye, klip içerisinde defalarca gösteriliyor.